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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

رسميًا.. مدرب صن داونز السابق يتولى تدريب الوداد المغربي

موكوينا مدرب الوداد
موكوينا مدرب الوداد الجديد
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أعلن نادي الوداد البيضاوي المغربي، اليوم الخميس، تعاقده رسميًا مع المدرب الجنوب أفريقي رولاني موكوينا، لقيادة الفريق الأول للموسمين المقبلين، خلفًا للمدرب المقال عزيز بنعسكر.

ويأتي التعاقد مع موكوينا، صاحب الـ37 عامًا، بعد رحيله عن تدريب نادي ماميلودي صن داونز الجنوب أفريقي منذ أيام.

الوداد المغربي يتعاقد مع موكوينا

ويمتلك موكوينا مسيرة جيدة مع صن داونز، حيث قاد الفريق خلال عامين ونصف للفوز بثلاثة ألقاب للدوري الجنوب أفريقي، ولقب قاري وحيد هو دوري السوبر الأفريقي.

وذكر الموقع الرسمي لنادي الوداد، أن موكوينا سيصل إلى الدار البيضاء اليوم الخميس، لتقديمه لوسائل الإعلام في ملعب محمد بنجلون.

يدرك موكوينا حجم التحديات التي تنتظره في مهمته الجديدة مع الوداد، حيث سيعمل على إعادة بناء الفريق من جديد، وإعادة الروح المعنوية للاعبين، وتحقيق الاستقرار الإداري والفني، بعدما خرج الوداد بموسم صفري في الموسم المنصرم.

ويعتبر رولاني موكوينا، هو ثاني مدرب من صن داونز الجنوب الأفريقي، يتولى تدريب أحد فرق شمال أفريقيا، بعدما قاد مواطنه بيتسو موسيماني تدريب الأهلي خلال الفترة من 2020 حتى 2022.

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