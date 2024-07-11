إيرادات "Despicable Me 4" تتخطى ربع مليار دولار في أسبوع

يواصل الجزء الرابع من سلسلة أفلام الرسوم المتحركة الرائدة “Despicable Me 4” تصدر شباك التذاكر الأمريكي عقب طرحه بصالات السينما قبل أسبوع.

تصدر الفيلم عائدات شباك التذاكر الأمريكي بإيرادات بلغت 255 مليون دولار، جمع منها 147 مليونا في الصالات الأمريكية. وفي السوق الأجنبية جمع الفيلم 108 مليون دولار.

ويعود كل من ستيف كاريل وكريستين ويج وبيير كوفين وميراندا كوسجروف وستيف كوجان للفصل التالي من سلسلة الرسوم المتحركة، والذي تدور أحداثه حول الشرير الخارق “جرو” وجيشه من التوابع الصفراء “Minions”.

يواجه (جرو) العديد من التحديات العائلية بعد إنجاب زوجته لطفلهما الأول، تزامنًا مع هروب المجرم (ماكسيم لو مال)، والذي يقرر الانتقام من عدوه اللدود (جرو).