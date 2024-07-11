عدد سكان العالم تضاعف 5 مرات خلال القرن العشرين.. ومصر ضمن الدول الأكثر إنجابًا

على مدار التاريخ الإنساني تغير معدل نمو السكان حسب المنطقة التي يعيشيون فيها، ووفقًا للعادات والتقاليد والأديان التي يدينون بها تأثر معدل الإنجاب لدى الأفراد، وبالتالي تأثر معدل الزيادة السكانية، وعلى مدار 8000 عام قبل الميلاد كان عدد سكان العالم نحو 5 ملايين نسمة، وارتفع السكان إلى 200 مليون نسمة، حسب التقديرات المتاحة بعد العام الأول من الميلاد وفقًا لموقع ورلد ميتر world meter، وبعد الثورة الصناعية الكبري تغيرت موازين زيادة السكان ليصل عدد سكان العالم إلى مليار نسمة في عام 1800.

تغيرات متسارعة في عدد السكان

ومع التغيرات المختلفة حول العالم ازدادت أعداد السكان عالميًا لتصل إلى المليار الثاني في 130 عامًا فقط (1930)، وبلغت المليار الثالث في 30 عامًا (1960). ووصلت إلى المليار الرابع في 15 سنة (1974)، والمليار الخامس في 13 سنة فقط (1987).

وخلال القرن العشرين وحده، ارتفع عدد سكان العالم من 1.65 مليار إلى 6 مليارات نسمة، حيث بلغ عدد سكان العالم عام 1970، نصف عدد السكان الآن، وعلى الرغم من محاولات دول العالم من تحقيق النمو والتنمية وخفض معدل الانجاب إلا أنه بسبب انخفاض معدلات النمو، سيستغرق الأمر الآن أكثر من 200 عام ليتضاعف مرة أخرى عدد السكان.

الكثافة السكانية في خريطة العالم

وتقدر الزيادة السكانية الحالية بنحو 73 مليون نسمة سنويا، وبلغت نسب ارتفاع عدد السكان في عام 2024 حوالي 0.91% سنويًا، مقارنة بـ 0.88% في عام 2023، و0.98% في عام 2020، و1.06% في عام 2019.

ويقدر الخبراء استمرار الزيادة السكانية في عدد سكان العالم بالقرن الحادي والعشرين، ولكن بمعدل أبطأ بكثير مقارنة بالسنوات الماضية، حيث تشير التقديرات الآن إلى أنه سيزيد بنسبة 50% في السنوات الأربعين اللاحقة، ليصل إلى 9 مليارات بحلول عام 2037.

وتشير أحدث التوقعات السكانية العالمية إلى أن عدد سكان العالم سيصل إلى 10 مليارات نسمة في عام 2057، و10.4 مليار نسمة في عام 2100.

القارات الأكثر كثافة

وعلى مستوى القارات تحتل آسيا المركز الأول في كثافة عدد سكانها بما يصل إلى 4 مليار و753 مليون نسمة (4.753.079.727)، ويليها قارة أفريقيا في الكثافة السكانية بمقدار الثلث تقريبا (1.460.481.772).

ترتيب القارات حسب الكثافة السكانية

بينما تحل قارة أوروبا في المركز الثالث بمعدل (742.272.652) ، وأمريكا اللاتينية والكاريبي (664.997.121) في المركز الرابع. بينما تأتي امريكا لشمالية في المركز الخامس (378.904.407) نسمة.

المعتقدات والأديان

وأظهرت دراسة حديثة لمركز بيو للأبحاث، وفقًا لعدد سكان العالم لعام 2010 البالغ 6.9 مليار نسمة، المعتقدات والديان التي يدين بها سكان العالم، وأظهرت الاحصائيات التالية:

ويظهر من البيانات أن هناك عدد 2،173،180،000 مسيحي حول العالم وتبلغ نسبتهم 31% من سكان العالم، منهم 50% كاثوليك، 37% بروتستانت، 12% أرثوذكس، و1% آخرون.

وبلغ عدد المسلمين حول العالم أكثر من مليار مسلم، وأظهرت الدراسة أن هناك 1،598،510،000 مسلم يمثلون 23% من سكان العالم، منهم 87-90% سنة، و10-13% شيعة.

بينما أظهرت الدراسة أن هناك 1،126،500،000 ل ينتمون لأي دين ويشكلون 16% من السكان ويسمون باسماء عديدة وطوائف مختلفة مثل: الملحدين، اللاأدريين، والأشخاص الذين لا ينتمون إلى أي دين معين، وأشارت الدراسة أن واحد من كل خمسة أشخاص في الولايات المتحدة ليس له أي دين.

خريطة الأديان حول العالم

بينما يبلغ الهندوسيون عدد 1،033،080،000 هندوسي ويشكلون 15% من العالم، وتعيش غالبيتهم الساحقة بنسبة 94% في الهند، بينما يعتنق البوذية مايبلغ 487،540،000 بوذي، ويشكلون 7% من السكان ويعيش نصفهم في الصين.

ووفقا للدراسة والاحصائيات فإن هناك أديان ترتبط ارتباطًا وثيقًا بمجموعة معينة من الأشخاص أو العرق أو القبيلة، وتلك تشكل 6% من عدد سكان العالم وتقدر بــ 405،120،000 من المتدينين الشعبيين.

بينما تتنوع أديان أخرى مختلفة يبلغ عدد سكانها 1% من العالم بما يقدر 58،110،000 ديانة أخرى، وتشمل أديان البهائية، الطاوية، اليانية، الشنتوية، السيخية، التنريكيو، الويكا، الزرادشتية وغيرها الكثير.

بينما تأتي الديانة اليهودية بما يقدر 13.850.000 يهودي، بنسبة 0.2% من العالم ويعيش أربعة أخماسهم في دولتين: الولايات المتحدة (41%) وإسرائيل (41%).

الـ 20 دولة الأكثر سكانًا

وفي آخر احصائيات لعدد سكاان العالم احتلت 20 دولة المراكز الأولى من حيث عدد السكان، حيث جاءت الهند في االمركز الأول بمعدل عدد سكان أكثر من مليار نسمة بما يبلغ ( 1.442.126.619 )، واحتلت الصين المركز الثاني بمعدل سكان (1.425.163.554).

واحتلت المركز الثالث الولايات المتحدة الأمريكية بمعدل (341.870.789)، وتلتها أندونيسيا في المركز الرابع بعدد سكان (279.868.351)، ثم باكستان في المركز الخامس (245.357.373).

وجاءت نيجيريا كأكبر دولة أفريقية في المركز السادس عالميا بعدد سكان (229.319.605)، وتلتها البرازيل وبنجلاديش وروسيا والمكسيك، وأثيوبيا، واليابان، والفلبين، كما احتلت مصر المركز الرابع عشر عالميا بعدد سكان (114.539.354)، كما هو موضح في الصورة التالية.