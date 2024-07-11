نفوق عدد كبير.. اندلاع حريق هائل بمزرعة دواجن في الغربية (صور)

تمكنت قوات الحماية المدنية بمحافظة الغربية من إخماد حريق هائل نشب بمزرعة دواجن في قرية منية طوخ التابعة لمركز السنطة مما أدى إلى نفوق عدد كبير من الدواجن بالمزرعة دون وقوع إصابات أو خسائر بشرية.

تلقى اللواء خالد عبد السلام مدير أمن الغربية إخطارًا من مأمور مركز شرطة السنطة بورود بلاغ من الأهالي بنشوب حريق هائل بمزرعة دواجن وتصاعد كثيف للدخان وارتفاع ألسنة اللهب بقرية منية طوخ التابعة لدائرة المركز.

على الفور انتقلت قوات الحماية المدنية مدعومة بسيارات الإطفاء وسيارة إسعاف لمكان الحريق وتم التعامل معه وإخماده من قبل رجال الإطفاء بمساعدة الأهالي دون حدوث إصابات أو خسائر فى الأرواح.

تم تحرير محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة للتحقيق والتي أمرت بندب خبراء الأدلة الجنائية للمعاينة ومعرفة سبب الحريق وعما إذا كانت هناك شبهة جنائية من عدمه.

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