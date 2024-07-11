مرتضى منصور لـ شوبير: الدولة طهرت الإعلام

لم يمر قرار إيقاف برنامج أحمد شوبير على قنوات اون تايم سبورت، وإنهاء التعاقد "مرور الكرام"، ليدخل مرتضى منصور رئيس مجلس إدارة نادي الزمالك السابق ، فى الصوره من جديد، معلقًا على على قرار الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية.

حيث أعلنت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، اليوم الخميس، إنهاء التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، من تقديم برنامج "ملعب أون تايم"، عبر قناة "أون تايم سبورتس".

وعلق مرتضى منصور، على واقعة إيقاف البرنامج، وذلك على صفحته الشخصية بموقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك"، قائلاً: "ألف شكر للدولة وألف شكر للشركة المتحدة طهرت الإعلام المصري .. بلا رجعة يا شوبير.. انتهى الدرس يا "غبى"."



وجاء بيان الشركة المتحدة كالتالى: "قرر مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية بالإجماع وقف البرنامج الذي يقدمه أحمد شوبير، ووفقاً للتعاقد الإعلامي معه فإن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فوراً".

وأضافت الشركة فى بيانها: "حيث إن مخالفة القواعد المهنية وسياسات المحتوى الخاصة بالشركة أمر غير مقبول، فالشركة المتحدة تضع احترام الرأي العام المصري في مقدمة أولوياتها".

وأكد البيان: "وأكد مجلس إدارة الشركة المتحدة أن الفوضى في قطاع الإعلام الرياضي تستلزم مواجهة حاسمة حرصاً على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتوخى الصدق".

وأنهى: “تؤكد الشركة المتحدة حرصها على أن يقدم كوادرها إعلاما مهنيا يحترم المشاهد، وأنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها”.