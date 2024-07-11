تقرير رسمي يكشف مفاجأة عن ارتفاع مبيعات السيارات فى يونيو الماضي

أعلنت مؤسسة الأهرام البيانات الصادرة عن المجمعة المصرية للتأمين الإجباري للمركبات عن شهر يونيو 2024 فى تقرير أن عدد المركبات التى تم التأمين الاجبارى عليها وترخيصها "زيرو" بلغ 25855 مركبة، وهذا يعني انخفاض أرقام المبيعات عن الشهر السابق (مايو).

وأكد تقرير يونيو أن إجمالي المركبات التي صدرت لها وثائق تأمينية بلغ 2135 مركبة موديل 2021 و3589 مركبة موديل 2022 و4075 مركبة موديل 2023 و15232 مركبة موديل 2024 و824 مركبة موديل 2025.

أضاف التقرير أن عدد السيارات الملاكى الزيرو التي صدرت لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 11851 سيارة ملاكى من بينها 308 سيارة موديل 2021 و702 سيارة موديل 2022 و1564 سيارات موديل 2023 و8563 موديل 2024 و714 سيارة موديل 2025.

أما الدراجات النارية فبلغ إجمالي الأعداد الصادر لها وثائق تأمينية وتم ترخيصها بلغ 12339 من بينها 1732موديل 2021 و 2665 موديل 2022 دراجه و2290 دراجة موديل 2023و5642دراجة موديل 2024و10دراجات موديل 2025.

أما سيارات النقل فقد بلغ عددها 1044 من بينها 30 موديل 2021 و 117 سيارة نقل موديل 2022 و134 موديل 2023 و 676 سيارة موديل 2024 و87 موديل 2025.