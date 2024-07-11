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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

«جوزي على سنة الله ورسوله».. أول رد من هدير عبد الرازق على فيديو الأزمة

هدير عبد الرازق
هدير عبد الرازق
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في أول ظهور لـ البلوجر هدير عبد الرازق، بعد أزمة الفيديو المتداول مؤخرًا، كشفت عن الشخص الذي ظهر برفقتها في مقطع الفيديو، مؤكدة أنه زوجها السابق على سنة الله ورسوله .
وأظهرت هدير عبد الرازق  صورة لعقد زواجهما، مؤكدة أنهما انفصلا منذ سنة ولا تعرف عنه أي شيء الآن، ومصدومة مما حدث ومن ظروف هذه الأزمة.

البلوجر هدير عبد الرازق هدير عبد الرازق