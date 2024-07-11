في أول ظهور لـ البلوجر هدير عبد الرازق، بعد أزمة الفيديو المتداول مؤخرًا، كشفت عن الشخص الذي ظهر برفقتها في مقطع الفيديو، مؤكدة أنه زوجها السابق على سنة الله ورسوله .
وأظهرت هدير عبد الرازق صورة لعقد زواجهما، مؤكدة أنهما انفصلا منذ سنة ولا تعرف عنه أي شيء الآن، ومصدومة مما حدث ومن ظروف هذه الأزمة.
تليفزيون البوابة
«جوزي على سنة الله ورسوله».. أول رد من هدير عبد الرازق على فيديو الأزمة
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في أول ظهور لـ البلوجر هدير عبد الرازق، بعد أزمة الفيديو المتداول مؤخرًا، كشفت عن الشخص الذي ظهر برفقتها في مقطع الفيديو، مؤكدة أنه زوجها السابق على سنة الله ورسوله .
في أول ظهور لـ البلوجر هدير عبد الرازق، بعد أزمة الفيديو المتداول مؤخرًا، كشفت عن الشخص الذي ظهر برفقتها في مقطع الفيديو، مؤكدة أنه زوجها السابق على سنة الله ورسوله .