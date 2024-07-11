محافظ مطروح يتفقد معاصر الزيتون.. صور

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، خلال جولة ميدانية اليوم الخميس، عدد من معاصر وبيع زيت الزيتون بطريق القصر غرب مدينة مرسى مطروح، يرافقه الدكتور إسلام رجب نائب المحافظ، والمهندس حسين السنينى السكرتير العام المساعد، رضا جاب الله رئيس مدينة مرسى مطروح.

وأوضح محافظ مطروح أن الجولة جاءت في إطار تشجيع الصناعات البيئية بالمحافظة، وخلق روح المنافسة بين المنتجين من أبناء مطروح بما يعود على زيادة المورد الاقتصادى وحسن استغلاله وتوفير مزيد من فرص العمل لأبناء المحافظة، مع ما تشتهر به من منتجات تتميز بجودة عالية ومنتجات عضوية، أورجانك، خاصة إنتاج الزيتون، وما يوفره من إنتاجية ومورد اقتصادى للعديد من أبناء مطروح.

محافظ مطروح يشهد عملية إنتاج زيت الزيتون بعدد من المعاصر



وشهد محافظ مطروح عملية الإنتاج والبيع بعدد 6 معاصر للزيتون، وما تقوم عليه من صناعات أخرى، بالإضافة إلى بيع المنتجات الطبيعية مع ما تشهده من إقبال كبير من أبناء المحافظة وزائريها، والإشادة بالمنتج، كما تم إجراء مزيد من التخفيضات والعروض لزوار هذه المعارض خلال تفقد محافظ مطروح لها.

محافظ مطروح يؤكد دعم الشباب في مجال زراعة الزيتون



وأشار شعيب إلى اهتمام المحافظة بالعمل على زيادة الإنتاجية ودعم الشباب في مجال زراعة الزيتون، وتعظيم العائد منه حيث تم توزيع أكثر من 250 ألف شتلة زيتون من خلال مبادرة 100 مليون شجرة، بالتعاون مع مركز التنمية المستدامة وغيرها من مبادرات زراعية للتيسير على أبناء مطروح، وكذلك جار التنسيق لإقامة مؤتمر خاص بإنتاج وتسويق زيت الزيتون.

في جولته الميدانية.. محافظ مطروح يتفقد معاصر الزيتون

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