انعقاد لجنة اختيار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية بجامعة القناة

عقدت جامعة قناة السويس، عدد من المقابلات الشخصية للمرشحين لشغل وظيفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية، تنفيذاً لقرار وزير التعليم العالي والبحث العلمي الدكتور محمد أيمن عاشور بشأن إعادة تشكيل اللجان المختصة لترشيح عمداء الكليات والمعاهد وتنظيم عملها وإجراءات وشروط الترشح ومعايير المفاضلة.

حيث جرى وضع عدد من الشروط الخاصة لتشكل لجان اختيار القيادات الجامعية وطريقة تشكيلها ومن هم الأعضاء وشروط الترشح لمنصب عمداء الكليات.

هذا وكان الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس قد أستقبل أعضاء لجنة إختيار عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية صباح اليوم الخميس الموافق 11 يوليو.

وأعلن الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس عن تشكيل اللجنة المختصة بترشيح المتقدمين لشغل وظيفة عميد كلية الآداب والعلوم الإنسانية والتي جاءت على النحو الآتي:

عضوان يتم ترشيحهم من العلماء البارزين المشهود لهم بالكفاءة والنزاهة العلمية، عضوان يرشحهم مجلس الجامعة المعنية من ذوي الخبرة في مجال التعليم الجامعي على أن يكون من بينهم رئيس الجامعة .

وضمت اللجنة الممثلة للجامعة في عضوية اللجنة كل من:

الدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور سامى هاشم الأستاذ المتفرغ بكلية التربية ورئيس لجنة التعليم بمجلس النواب ونائب رئيس الجامعة الأسبق - عضواً أساسياً - والدكتور إبراهيم ناجي الأستاذ المتفرغ بكلية الزراعة ونائب رئيس جامعة لشئون التعليم والطلاب الأسبق ـ عضواً احتياطياً.

بينما ضمت لجنة المجلس الأعلى للجامعات كل من :

الدكتور فتحي مصطفى الشرقاوي جامعة عين شمس - عضو أساسي- والدكتور محمد أحمد عبد الرازق غنيم جامعة المنصورة - عضواً أساسي- والدكتورة زينب عفيفي شاكر جامعة المنوفية ـ عضواً احتياطي.

أما ممثلي كلية الآداب والعلوم الإنسانية في عضوية اللجنة فضمت :

الدكتور عبادي القاضي الأستاذ المتفرغ بكلية طب جراحة الفم والأسنان عميد الكلية الأسبق بجامعة قناة السويس - عضواً أساسي- والدكتورة سمية حسني محمود الأستاذ المتفرغ بكلية الطب وعميد كلية الطب الأسبق -عضواً احتياطي.