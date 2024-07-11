انتشال جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية شرق غزة

انتشلت طواقم الإسعاف والإنقاذ، اليوم الخميس، جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية شرقي مدينة غزة، بعد انسحاب قوات الاحتلال الإسرائيلي عقب اجتياح بري استمر نحو أسبوعين، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز.

وقالت مصادر محلية قولها إن طواقم الإسعاف والإنقاذ انتشلت جثامين أكثر من 60 قتيلا من حي الشجاعية، مضيفة أنه ما يزال العشرات تحت الأنقاض.

وأشارت إلى أن القوات الإسرائيلية دمرت أكثر من 85% من المباني السكنية في حي الشجاعية، وأن الحي أصبح منطقة منكوبة لا تصلح للسكن، كما دمر عيادة طبية كانت تقدم خدماتها لأكثر من 60 ألف مواطن.

