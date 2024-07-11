الخطيب يكرم أبطال العالم لكرة السرعة

قام الاتحاد المصرى لكرة السرعة برئاسة النائب أحمد الخطيب، وأعضاء مجلس الإدارة، بتكريم أبطال العالم لكرة السرعة الدائرية في البطولة، التى احتضنتها الغردقة وحصد فيها الفراعنة ١٢ ميدالية.

وقد جاء التكريم من قبل الاتحاد لتكليل جهود هؤلاء اللاعبين على تشريف مصر فى هذه البطولة.

ومن جانبه أكد النائب أحمد الخطيب رئيس الاتحاد، أن حفل التكريم هو ”مناسبة للاعتزاز والافتخار بما أنجزه هؤلاء الأبطال ” معتبرا أن هذا الإنجاز ” مؤشر على تفوق مصر في هذه اللعبة من الرياضة”.

وأضاف الخطيب، أن الاتحاد لم يبخل بأى دعم سواء مادى أو معنوي لهؤلاء الابطال وذلك توجيها ، بالدعم والاهتمام الذي يوليه الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة فى قطاع الرياضة.