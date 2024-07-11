بسيارته الخاصة.. تفاصيل الجولة المفاجئة لوزير الكهرباء بشركة شمال القاهرة

قام الدكتور محمود عصمت، وزير الكهرباء والطاقة المتجددة، بجولة تفقدية مفاجئة صباح اليوم الخميس، لمقر شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بمدينة نصر، وفوجئ العاملون بكهرباء شمال القاهرة فى تمام الساعة الثانية عشر والنصف ظهرا، بزيارة وزير الكهرباء والطاقة المتجددة لمقر الشركة في مدينة نصر بسيارته الخاصة.

وعلى الفور قام المهندس حسام الدين عفيفى رئيس شركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء بالنزول مسرعا لاستقبال الوزير واصطحابه لمكتبه.

وتفقد الوزير خلال الزيارة إدارة خدمة العملاء بمقر الشركة وقام بالدخول من البوابة المخصصة للمواطنين مرتديا قميص وبنطلون جينز وتعامل مع موظف الشباك كما تفقد الوزير مركز التحكم الآلي لشركة شمال القاهرة لتوزيع الكهرباء واستمع لشرح مفصل عن التعامل مع الأعطال الفنية الطارئة ومدة إصلاح الأعطال.

وفي نفس السياق، أكد مصدر مسئول بوزارة الكهرباء والطاقة المتجددة أن الوزير فى نهاية جولته وجه الشكر لجميع العاملين بالشركة على انتظامهم في العمل وحرصهم على التواجد داخل مقر الشركة خاصة أن اليوم عطلة رسمية بمناسبة رأس السنة الهجرية

وكان وزير الكهرباء والطاقة المتجددة أكد في تصريح سابق له، ان المتابعة الميدانية والزيارات المفاجئة خلال المرحلة المقبلة إلى كافة المواقع التابعة فى جميع المحافظات ستكون ضمن برنامج العمل اليومي للوقوف على الواقع الفعلي والتصدي للمعوقات وإيجاد الحلول واكتشاف المشكلات قبل وقوعها" ، مشيرا إلى تفعيل إجراءات الرقابة الداخلية والخارجية من قبل الشركة القابضة والوزارة للارتقاء مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

FB_IMG_1720705799754

FB_IMG_1720705790530