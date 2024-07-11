جولة تفقدية لمحافظ المنيا على المخابز البلدية والأسواق في ملوى

أجرى اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، جولة تفقدية لعدد من المخابز البلدية خلال جولته بمركز ملوى، للتأكد من انتظام العمل بالمخابز، وتقديم الخبز بجودة عالية مطابقة للمواصفات القياسية.

حرص المحافظ على متابعة جودة الإنتاج ووزن الرغيف، والتأكد من نظافة المعدات والمستلزمات المستخدمة، كما استمع إلى آراء المواطنين حول منظومة الخبز ومدى رضاهم عن الجودة، ولمعرفة آرائهم فى جودة الخبز المقدم لهم .



وخلال الجولة وجه المحافظ، وكيل وزارة التموين باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه مخبز للتوقف عن الإنتاج بدون عذر قهرى يحول دون تصنيع كامل حصته، حيث تبين أثناء الفحص أن مبيعاته وصلت إلى 15 شيكارة دقيق بينما تبلغ حصته 30 شيكارة دقيق ولم يقم باستكمال حصته اليومية رغم وجود طلب من المواطنين لشراء الخبز من المخبز، وبعث المحافظ رسالة مفادها ان اتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخبز المخالف هى فقط بداية لاى مخبز مخالف على مستوى المحافظة، محذرا من أن اى تلاعب برغيف الخبز لن يواجه إلا بكل حسم، بما يحقق رضا المواطن المنياوى .



كما أجرى المحافظ، جولة تفقدية على الأسواق وأماكن بيع السلع والمواد الغذائية للاطمئنان على توافر السلع الأساسية وضبط الأسعار ، اطمأن خلالها على توافر جميع السلع التي يحتاج إليها جميع فئات المواطنين وخاصة السلع الاستراتيجية بأسعار مناسبة لجميع الفئات، موجهاً بضرورة مراعاة حجم الطلب وتوفير السلع أولًا بأول لضمان تلبية كافة احتياجات المواطنين .



رافق المحافظ في جولته تاج أبو سداح، رئيس مركز ملوى ، والمهندس عبد الباسط عبد النعيم، وكيل وزارة التموين بالمنيا .



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