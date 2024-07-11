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الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

اقتصاد

الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

سعر الذهب
سعر الذهب
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انخفض سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية .
ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2370 دولار للبيع و 2371 دولار للشراء و عيار 21 نحو 3205 جنيه للبيع و 3215 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2747 جنيه للبيع و 2755 جنيه للشراء .
بلغ سعر عيار 14 نحو 2142 جنيه للبيع و 2149 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3662 جنيه للبيع و 3674 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 25.64 الف جنيه للبيع و 25.72 الف جنيه للشراء 

عيار 21 عيار 24 الجنيه الذهب الذهب عيار 18