الذهب يتراجع 5 جنيهات في نهاية تعاملات اليوم

انخفض سعر الذهب مع نهاية تعاملات اليوم الخميس، بمقدار 5 جنيهات في الجرام الواحد داخل محلات الصاغة المصرية .

ووصل سعر أوقية الذهب نحو 2370 دولار للبيع و 2371 دولار للشراء و عيار 21 نحو 3205 جنيه للبيع و 3215 جنيه للشراء و عيار 18 نحو 2747 جنيه للبيع و 2755 جنيه للشراء .

بلغ سعر عيار 14 نحو 2142 جنيه للبيع و 2149 جنيه للشراء و عيار 24 نحو 3662 جنيه للبيع و 3674 جنيه للشراء و الجنيه الذهب نحو 25.64 الف جنيه للبيع و 25.72 الف جنيه للشراء