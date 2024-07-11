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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة التعليمية

نائب رئيس جامعة عين شمس تتفقد أعمال التطوير بقصر الزعفران

جولة الزيارة
جولة الزيارة
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 أجرت  غادة فاروق نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، جولة تفقدية بقصر الزعفران المقر الإدارى بالجامعة لمتابعة أعمال التطوير، حيث تففدت جميع قاعات القصر والطوابق الثلاثة.

وأكدت أن عمليات التطوير والتحديث تجرى وفق أحدث الوسائل والنظم الحديثة وطبقا للمعايير العالمية وحرص جامعة عين شمس علي دورها المجتمعي في الحفاظ على الآثار، لافتة إلى أن مشروع تطوير قصر الزعفران يعد أحد المشروعات الضخمة التي تنفذها الجامعة.

كما وجهت  علي سرعة الانتهاء من الأعمال في نهاية الشهر الجاري وإعداد تقرير من  استشاري أعمال ترميم القصر لعرضها علي الشركة المنفذة لاستكمال الملاحظات والانتهاء من الأعمال في الموعد المحدد.

هذا بخلاف ما يجرى من منشأت جديدة داخل الجامعة، ويأتي ذلك بالتوازي مع ما تشهدة الدولة المصرية من جهود في التطوير  في كافة قطاعات الدولة.

أعمال التطوير الحفاظ على الآثار جامعة عين شمس