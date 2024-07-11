محافظ مطروح: تشغيل 50% من طاقة محطة الرميلة 4 لتحلية مياه البحر

تفقد اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، اليوم الخميس، محطة الرميلة 4 لتحلية مياه البحر بمدينة مرسى مطروح.

رافقه الدكتور إسلام رجب نائب محافظ مطروح، والدكتور إبراهيم خالد رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظة مطروح، والمهندس أحمد نصر مدير جهاز مشروعات مياه الشرب والصرف الصحى بمطروح، وممثلى إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة المنفذة لأعمال إنشاء المحطة.

محافظ مطروح: تشغيل محطة الرميلة 4 بكامل طاقتها نهاية يوليو

وأوضح محافظ مطروح أنه تم الانتهاء من تشغيل 50% من طاقة المحطة من خلال الوحدة الأولى والثانية، وجار تجهيز الوحدة الثالثة للتشغيل الأسبوع المقبل، ومع نهاية شهر يوليو الجاري يتم تشغيل المحطة بالكامل مع تشغيل الوحدة الرابعة، حيث تضم المحطة 4 وحدات بطاقة 16.250 ألف متر مكعب في اليوم لكل وحدة، لتصل إجمالي طاقتها الإنتاجية 65 ألف متر مكعب/ اليوم، مع التنسيق لسرعة البدء في التوسعة المستقبلية إلى 130 ألف متر مكعب بتكلفة 2.8 مليار جنيه؛ بما يوفر المزيد من مياه الشرب للمواطنين واستيعاب الزيادة المستقبلية حتى عام 2037.

وأشار محافظ مطروح إلى أن المأخذ البحرى للمحطة على بعد أكثر من 600 مترا داخل البحر، وتضم عدد من المراحل منها مراحل التنقية والفلترة بعدد 24 فلتر رملى، وعنابر طلمبات الضخ وغيرها، وصولاً إلى عدد 2 خزان بطاقة 10 آلاف متر مكعب لكل منها، بالإضافة إلى عنابر التشغيل وتأمين الكهرباء بالمحطة من خلال ثلاث مولدات بطاقة 2.5 ميجاوات لكل منها.



محافظ مطروح: التوسعات المستقبلية لمحطة الرميلة 4 تصل إلى 130 متر مكعب

ووجه اللواء خالد شعيب ، الشكر والتقدير لجهود إدارة المياه بالهيئة الهندسية للقوات المسلحة على جهود إنشاء وتشغيل محطة تحلية مياه البحر الرميلة 4؛ لتوفير مزيد من مياه الشرب مع التجهيز لتوسعات المحطة في المرحلة الثانية لتصل طاقتها إلى 130 ألف متر مكعب.

محافظ مطروح يتفقد محطة الرميلة 4

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