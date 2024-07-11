نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بجامعة دمنهور.. السبت

تنظم أسرة طلاب من أجل مصر بجامعة دمنهور، السبت القادم الموافق 13 يوليو 2024، فعاليات نهائي مسابقة أولمبياد الشركات الناشئة بالجامعات المصرية ، بحضور لجنة التحكيم برئاسة الدكتور مصطفي أمين عبد العال- مدير البرامج بصندوق رعاية المبتكرين والنوابغ بوزارة التعليم العالي والبحث العلمي، ونواب رئيس الجامعة والسادة عمداء ووكلاء الكليات ولفيف من أعضاء هيئة التدريس والهيئة المعاونة والعاملين والطلاب وطلاب أسرة من أجل مصر بالجامعة وذلك في تمام التاسعة صباحا بمقر كلية الهندسة.

انطلاقا من توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، بأهمية رعاية الموهوبين والنوابغ و المُبتكرين ووضع آليات لاكتشافهم، وبناء جيل من الكوادر الشابة المتميزة، و دعم الباحثين والمُبتكرين و تمويلهم ورعايتهم، وتمويل مشروعات العلوم والتكنولوجيا والابتكار، وتحويلها إلى منتجات ذات جدوى اقتصادية، بما يسهم في تحقيق رؤية الدولة بتهيئة بيئة مُشجعة و مُحفزة للعلوم والتكنولوجيا والابتكار، ويُحقق أهداف الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وجدير بالذكر أن هذه المرحلة للتقييم تأتي بعد عدة مراحل مرت بها الفرق المتنافسة بدءاً من التقدم للمسابقة وحضور سلسلة من الدورات التدريبية والإرشاد والتوجيه وتعديل نماذج الأعمال المقدمة للتصفية، حيث تقدم للمسابقة عدد "48 فريق" قدموا أفكار ناشئة كلها مبدعة وواعدة للمسابقة، وتمت التصفيات المبدئية للفرق المشاركة إلى عدد "32 فريق"، و تم إقامة معسكر تدريبي مكثف للفرق المتنافسة شمل مهارات الابتكار وريادة الأعمال وإدارة الشركات الناشئة، ويأتي هذا التقييم ضمن برنامج أولمبياد الشركات الناشئة الذي أطلقه صندوق رعاية المبتكرين و النوابغ التابع لوزارة التعليم العالي والبحث العلمي والذي يركز بالكامل على فرق رواد الأعمال التي ينتمي أغلبهم للجامعات، سواء كانوا طلاباً أو باحثين أو أساتذة، والذين يرغبون في تطوير أفكارهم إلى نماذج عمل حقيقية وإنشاء شركات ناشئة، ويتكون البرنامج من مراحل مختلفة يتم فيها تقديم دورات تدريبية وخدمات توجيه وإرشاد، وتتضمن المسابقة مسارين: مسار الطلبة ومسار الباحثين.