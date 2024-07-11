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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة لايت

بدائل الثانوية العامة.. شروط الالتحاق بمدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا

مدرسة فولكس فاجن
مدرسة فولكس فاجن الثانوية التطبيقية
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مع اقتراب موعد التقديم للمدارس الثانوية ونهاية فترة الإعدادية يبحث الكثير من الطلاب عن مدارس بديلة للمدارس الثانوية وتختلف الأسباب من طالب لآخر، فالبعض لديه رغبة في التخصص مبكرا لتعلم مجال معين في عشرات المدارس التي أصبحت متاحة في مصر بديلة للثانوية العامة من بينها "مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية"، وتهتم بتأهيل الطالب لسوق العمل من خلال ثقل مهاراته، فضلاً عن كونها تابعة لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني.

وتبرز "البوابة نيوز" كل المطلوب من شروط وأوراق للالتحاق بهذه المدرسة لعام 2024-2025 بعدما أعلنت وزارة التربية والتعليم الفني تنسيق المدرسة بشكل رسمي ومميزات المدرسة.

 

-شروط مدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية:

أن يكون الطالب حاصلا على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي.

*المدرسة بحي الاسمرات، وتقبل من مجموع 230 درجة.

*لا يزيد سن المتقدم عن 18 عام في أول أكتوبر 2024.

*اجتياز المتقدم اختبارات القبول، والكشف الطبي، والمقابلة الشخصية.
 

-مميزات التقديم لمدرسة فولكس فاجن الثانوية للتكنولوجيا التطبيقية:

*الحصول على شهادة مصرية مطابقة للمعايير الدولية.

*الحصول على شهادة خبرة من الشريك الصناعي.

*التدريب العملي أثناء فترة الدراسة بمصانع وشركات الشريك الصناعي.

*فرص التعيين بشركات ومصانع الشريك الصناعي بعد التخرج.

*مكافآت مالية أثناء فترة التدريب العملي.

*الحصول على الزي المدرسي مجانًا.
 

-طريقة التقديم:

*دخول الطالب إلى موقع وزارة التربية والتعليم.

*التسجيل على الحساب الموحد.

*إدخال البيانات.

*حفظ البيانات.

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