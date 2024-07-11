آثار عين شمس: بدء الدراسة ببرنامج دبلوم الاستدامة وإدارة الجودة في المتاحف

أعلنت كلية الآثار جامعة عين شمس برئاسة حسام طنطاوي، عميد الكلية عن بدء الدراسة بدبلوم "الاستدامة وإدارة الجودة بالمتاحف" بنظام الساعات المعتمدة للعام الجامعي 2024 /2025، .

وأوضح عميد الكلية أن برنامج دبلوم "الاستدامة وإدارة الجودة بالمتاحف" هو أول برنامج أكاديمي من نوعه في الجامعات المصرية والعربية يجمع بين تخصصات: (علم المتاحف، إدارة المؤسسات العامة، علوم الاستدامة وإدارة الجودة)، إذ اعتمد تصميم البرنامج على مجموعة من المقررات المستحدثة مثل: أسس الاستدامة وتعريفاتها، تخطيط الجودة وبيئة العمل، إدارة المخاطر المرتبطة بالجودة بالمتاحف وفقًا للمعايير الدولية، الإدارة الاستراتيجية للمؤسسات وإعداد نماذج الإدارة Business Models إدارة الموارد والتمويل بالمتاحف، إدارة التغيير بالمتاحف، أسس إدارة المشروعات، Lean Six Sigma Improvement، تقييم البرامج، إدارة الجودة والمحاسبة وخدمة العملاء، أسس المتاحف الخضراء وخطط التطوير الشامل للمتاحف، هذا فضلًا عن المقررات الأساسية لقسم إدارة المتاحف مثل إدارة المجموعات المتحفية وأسس العرض المتحفي وإعداد المعارض، ومقررات الكلية من حيث التاريخ المصري منذ عصور ما قبل التاريخ وحتى العصر الإسلامي وتاريخ الفن.

و أضاف أحمد الشوكي، وكيل الكلية للدراسات العليا والبحوث؛ أن الدراسة في البرنامج باللغة الإنجليزية، وتم تصميم مقررات البرنامج وفقًا لمرجعيات الكلية الوطنية العليا للإدارة بجامعة كيبك بكندا، المعهد الوطني لعلوم الإدارة بفرنسا، برنامج إدارة المتاحف بجامعة لاستر بإنجلترا والمعهد العالمي للاستدامة والابتكار بجامعة أريزونا الأمريكية.



و صرح محمد إبراهيم على، المشرف على قسم إدارة المتاحف والمواقع الأثرية؛ أن قبول الطلاب بالبرنامج يشترط له: أن يكون خريج أحد التخصصات التالية: الآثار، الآداب، العلوم الإنسانية والاجتماعية، تكنولوجيا المعلومات، الإعلام، العلوم، الحقوق، التجارة وإدارة الأعمال وإدارة المؤسسات والعلوم الإدارية.

بالإضافة إلى اجتياز أحد اختبارات اللغة الإنجليزية المعتمدة: IELTS score 5, TOEFL IBT score 80, National Universities TOEFL score 450 و لاجتياز البرنامج على الطلاب النجاح في ٧٢ ساعة معتمدة موزعة على 4 مستويات.

وسوف تعلن الكلية قريبًا عن مواعيد التقدم للبرنامج من خلال قنواتها الرسمية.

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