المصري الديمقراطي يشارك في المؤتمر الصحفي الأول لمجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز

شارك الحزب المصري الديمقراطي الاجتماعي في المؤتمر الصحفي الأول لمجموعة عمل مفوضية مكافحة التمييز للإعلان عن تأسيس قوة العمل وخطتها في الدفع بقانون مفوضية مكافحة التمييز.

تشكلت قوة العمل بعد عدد من الاجتماعات، ضمت مؤسسات ومبادرات وأفراد، بدعوة من مؤسسة المرأة الجديدة للنقاش حول الاستحقاق الدستوري بإنشاء مفوضية لمكافحة التمييز، والوارد في دستور 2014، والذي لم يتم إصدار أي قانون بشأنه حتى الآن.

شارك في المؤتمر، النائبة سميرة الجزار عضو مجلس النواب، ود.آمال السيد عضو الهيئة العليا، ومنى عبدالراضي أمينة المرأة.