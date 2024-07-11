رئيسة الجامعة الصينية: لا زيادة في المصروفات.. ومنح دراسية لهؤلاء

أكدت رشا الخولى رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن الجامعة ورغم حداثة تأسيسها تضم نحو 10 آلاف طالب، ولم تقرر أى زيادة في المصروفات للعام الرابع على التوالي، مع تثبيت المصروفات الدراسية للطلاب طوال سنوات الدراسة.

وقالت الخولي في كلمتها خلال لقائها مع عدد من المحررين الصحفيين المختصين بالتعليم العالي أثناء تفقدهم مقر الجامعة الجديد بمدينة نصر إن الجامعة تراعي الظروف الأسرية، وأن قرار عدم زيادة المصروفات جاء لتخفيف العبء عن كاهل أولياء الأمور، مشيرة إلى أن عدد من الكليات فقط التى سيتم بها زيادة المصروفات بنسبة لا تزيد عن 4٪ بالنسبة للطلاب الجدد نظرا لارتفاع تكلفة التشغيل، وأن الجامعة تقدم حزمة من المنح الجزئية والكلية غير المسبوقة.

وذكرت رئيس الجامعة المصرية الصينية، أن هناك منح دراسية لأبناء الشهداء من أبطال القوات المسلحة والشرطة إلى جانب وجود منح أخرى لأبناء الصحفيين، وكذلك المتفوقين من أوائل الثانوية العامة والحالات الإنسانية المختلفة والمتفوقين رياضيا، وذوي الاحتياجات الخاصة، وأبناء المحافظات الحدودية، إلى جانب وجود خطة كبرى للمنح تقدم من الجامعة.

ونوهت الخولي إلى بدء الدراسات العليا في كلية الاقتصاد والتجارة الخارجية، وذلك في عدد من التخصصات إلى جانب تقديم دبلومات مهنية في كلية العلاج الطبيعي.

وأوضحت أن الجامعة تضم مجموعة من الطلاب المتميزين رياضيا والذين يمثلون المنتخبات القومية في مختلف الألعاب، مؤكدة أن إدارة الجامعة تحرص على تنمية المواهب الطلابية في مختلف مجالات الإبداع، إيمانا منها بأهمية تقديم نماذج ناجحة للمجتمع وشخصيات قادرة على القيادة يكون لديها الوعي والثقافة من أجل بناء المجتمع.