رئيس غرفة الجيزة: لقاءات وزير الصناعة مع المستثمرين تحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع

أشاد المهندس أسامة الشاهد، رئيس الغرفة التجارية بالجيزة بسلسلة اللقاءات التى يعقدها الفريق المهندس كامل الوزير، نائب رئيس الوزراء لشئون التنمية الصناعية، وزير الصناعة والنقل، مع المستثمرين والصنُاع، لاستعراض ومناقشة العراقيل والمعوقات والوقوف على التحديات التى تواجه القطاع الصناعي وللتعرف على متطلباته، واصفاً اللقاءات بأنها مثمرة وإيجابية، وتحمل رسالة إيجابية للعاملين بالقطاع الصناعى.

قال الشاهد أن وزير الصناعة والنقل تعهد بحل مشكلات القطاع الصناعى مؤكداً حرصه على الإسراع في الإجراءات الخاصة بتراخيص المصانع وحل المشاكل الخاصة بها علاوة على تسهيل إجراءات الموافقات البيئية للمشروعات الصناعية.

أشار رئيس الغرفة التجارية بالجيزة إلى أن الوصول لصادرات تتجاوز الـ145 مليار دولار وفقا لرؤية مصر 2030 هو هدف يمكن تحقيقه من خلال الاهتمام بالصناعة المصرية وتعظيم حجم مساهمة الصناعة في الناتج المحلي الإجمالي، لافتاً إلى تصريحات الوزير بأن خطة النهوض بالصناعة المصرية خلال الفترة المقبلة تعتمد على 5 محاور هي ترشيد الواردات لكل ما يحتاجه السوق المحلي وتصنيعه محليًا بجودة عالية، والعمل على تشجيع وتعظيم الصادرات، والاستفادة بما تتمتع به مصر من مواد وخامات أولية وصناعات لها سمعه كبيرة بما يساهم في زيادة العملة الصعبة ودعم الاقتصاد المصري مع التركيز على جودة المنتج ليستطيع المنافسة في الأسواق الخارجية، كما سيتم التوظيف (التشغيل) بما يساهم في القضاء على البطالة، والاهتمام بتدريب وتأهيل القوى البشرية والعمالة الفنية؛ للارتقاء بمستواها وحرفيتها مما ينعكس على جودة الصناعة وتصديرها للخارج لجلب العملة الصعبة، والتصديق الفوري لإعادة تشغيل ومساعدة المصانع المتعثرة على امتداد النشاط وزيادة مساحته وفق إجراءات سريعة ودقيقة تتسم بالحوكمة.

وأكد رئيس الغرفة التجارية بالجيزة تكاتف الجميع من أجل تحقيق مصلحة الوطن، مشيدا برؤية وزير الصناعة الواضحة والقرارت الصائبة، لاسيما قرار إلغاء إجازة يوم السبت بهيئة التنمية الصناعية؛ لتسريع وتيرة العمل، وسرعة إصدار التراخيص وتوحيد إصدارها، التي كانت أهم مطالب الصناع، بالإضافة إلى وضع آلية لتنفيذ مهام واشتراطات هيئة التنمية الصناعية وجهاز شئون البيئة لتحقيق زيادة الاستثمارات فى مجال الصناعة والحفاظ على البيئة.