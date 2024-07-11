وزير بريطاني سابق: مصر وقطر بذلتا جهودا كبيرة لوقف إطلاق النار

أكد طارق أحمد، وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقًا، ضرورة وقف إطلاق النار في قطاع غزة فورا وإدخال المساعدات الإنسانية للقطاع بسرعة.

وأضاف، أن المواطنين في القطاع جراء افتقار مقومات الحياة منها الماء والطعام كافة، لافتًا إلى وجود شبه انهيار كامل للقطاع الطبي، وبالتالي يجب على المجتمع الدولي التدخل سريعًا.

وأكد وزير الدولة البريطاني لشؤون الشرق الأوسط سابقا، خلال مداخلة هاتفية عبر فضائية “القاهرة الإخبارية”، أن مصر وقطر بذلتا جهودًا كبيرة لوقف إطلاق النار والسماح بعقد صفقة التبادل، وأصبحن هناك حاجة ماسة إلى إدخال المساعدات الإنسانية.

وواصل: "عدد القتلى والمصابين في قطاع غزة صادم للغاية، وبريطانية مستمرة في دفع الجهود لوقف الحرب في قطاع غزة، ومحاولة إنهاء هذا الصراع قريبًا حتى لا يشكل خطورة على المنطقة بأكملها".

وأوضح، أن هناك أصوات في إسرائيل تطالب بوقف التصعيد في غزة ووقف العمليات العسكرية في رفح الفلسطينية، والأوضاع الإنسانية في غزة متدهورة للغاية ولا بد من وقف الوقف المتدهور الحالي والضغط على إسرائيل.

