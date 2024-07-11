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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 5 أشخاص في حادث تصادم سيارتين على الطريق الحر ببنها

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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أصيب 5 أشخاص جراء حادث تصادم سيارتين على طريق بنها الحر في محافظة القليوبية، وجرى نقل المصابين لمستشفى التأمين الصحي ببنها.

ودفعت الأجهزة الأمنية بمعداتها لإزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها، وتولت الجهات المعنية التحقيق.

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقليوبية إخطارًا من شرطة النجدة يفيد بوقوع حادث تصادم سيارتين، على طريق بنها الحر بمحافظة القليوبية.

وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية لمكان الحادث، وتبين إصابة 5 أشخاص جراء الحادث، وعلى الفور انتقلت سيارات الإسعاف وجرى نقل المصابين إلى المستشفى بنها للتأمين الصحي في بنها.

وتحرر المحضر بالواقعة وتولت الجهات المعنية التحقيق، وجرى إزالة آثار الحادث وتيسير الحركة المرورية وعودتها لطبيعتها أمام المواطنين بسهولة ويسر.

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