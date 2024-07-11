ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة في البحيرة

وجهت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، بتكثيف الحملات التموينية لمراقبة ومتابعة الأسواق للتأكد من الإلتزام بالإشتراطات التموينية الخاصة بالسلع والمعروضات ومطابقاتها للمواصفات، ومكافحة كافة صور الغش التجاري والتدليس ولردع المخالفين.

وواصلت مديرية التموين والتجارة الداخلية برئاسة المحاسب محمد عبد العال، مدير المديرية، رقابتها المشددة بكافة مدن ومراكز المحافظة، حيث جرى تنفيذ عدة حملات يالتنسيق مع مديرية الطب البيطري، وأسفرت بمركزى دمنهور ورشيد عن ضبط تاجر تموينى تصرف فى كمية من السلع التموينية و كمية من السجائر والأسمنت مجهولة المصدر بالإضافة لضبط محل لبيعه سجائر بأزيد من السعر الرسمي كما تم تحرير 8 محاضر لعدم الإعلان عن الأسعار.

وبمركزى الرحمانية ووادى النطرون تم ضبط 4000 لتر سولار وبنزين داخل عهدة باطنية غير مرخصة وسيارة محملة 4000 لتر سولار قبل البيع بالسوق السوداء.

وبحملات مماثلة بمركزى بدر والمحمودية تم ضبط طن أسمنت مجهول المصدر وكمية من البانية ومصنعات اللحوم منتهية الصلاحية بالاضافة لضبط 30 شيكارة كيماوي تم تجميعهم بغرض البيع بالسوق السوداء لتحقيق أرباح غير مشروعة.

كما تمكنت ادارة تموين الدلنجات من ضبط مخبز لإنتاجه خبز ناقص الوزن بمقدار 23 جرام للرغيف الواحد وجارى تطبيق لائحة الجزاءات عليه وغلقه لمدة شهر مع توفير حصة الخبز للمواطنين و 3 مخابز لتصرفهم فى51 شيكارة دقيق بلدي مدعم و مخبز قام بتجميع كمية من الدقيق البلدى لتحقيق أرباح غير مشروعة و 5 مخابز قاموا بإنتاج خبز ناقص الوزن و 3 مخابز لتوقفهم عن الإنتاج بدون إذن مسبق أو وجود عذر قهرى ومخبز قام بإنتاج خبز غير مطابق للمواصفات كما تم تحرير 5 مخابز لعدم الإعلان عن مواعيد العمل بالمخبز ووزن وسعر الرغيف ولعدم نظافة أدوات العجين وتم إتخاذ الإجراءات القانونية القانونية حيال المخالفين.



