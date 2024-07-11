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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

تحرير ٢٠ محضرا في حملة مكبرة لرفع وإزالة الإشغالات بمدينة المنيا

جانب من المخالفات
جانب من المخالفات
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تواصل الوحدات المحلية بمحافظة المنيا، جهودها في تنفيذ حملات رفع الإشغالات والتعديات ومتابعة حالة النظافة العامة على مستوى مراكز المحافظة، يأتي ذلك تنفيذا لتكليفات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بتكثيف الحملات والعمل على توسعة الشوارع والأرصفة من جميع المخالفات بهدف إعادة الانضباط للشارع و للقضاء على ظاهرة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق العام والتي تسبب التكدس المروري وإعاقة مرور السيارات والمواطنين.

من جانبه قادا عامر طه  رئيس مركز ومدينة المنيا حملة مكبرة لرفع الإشغالات بحى وسط المدينة  تم خلالها المرور بشوارع الحى لرفع الإشغالات التى تعيق حركة سير المواطن  بالتنسيق مع شرطة المرافق.
حيث جرى تحرير ٢٠ محضر إشغال طريق، بشوارع مدينة المنيا ، للقضاء على الإشغالات التي تعوق حركة السير بشوارع المدينة، وجرى اتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين، مؤكدا على استمرار هذه الحملات ضمن خطة تطوير ورفع كفاءة الطرق والشوارع الرئيسية على مستوى الأحياء والقرى.
رافق رئيس المدينة محمود أبو كريشة نائب رئيس المدينة وعلى ظريف رئيس صفط الخمار وأحمد رأفت رئيس الحى ومحمود حسين رئيس حى شمال ومحمد حسين مدير الإشغالات وفريق العمل بالإشغالات و محمود أبو اليزيد الأمن .
 

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