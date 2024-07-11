فوز مشروع إنتاج بلاستيك حيوي مبتكر للتمويل من برنامج بريما للاتحاد الأوروبي

أعلنت الدكتورة امل صابر مدير معهد القطن السابق، عن فوز مشروع انتاج بلاستيك حيوي مبتكر وأمن ومضاد للميكروبات بدول حوض البحر الأبيض المتوسط للتمويل من برنامج بريما للتمويل من برنامج بريما للاتحاد الأوروبي .

ومن جانبها قالت الدكتورة أمل صابر إن الهدف من المشروع يتركز الهدف على إنشاء نظام بيئي لامركزي للتدوير الحيوي منخفض التكلفة لمخلفات الحقل العضوية ومخلفات الطعام لتمكين المزارعين أصحاب الحيازات الصغيرة لتحويلها إلى مواد بلاستيكية حيوية مبتكرة، ومضادة للميكروبات.

وأضافت صابر، أن هدف المشروع يمتد إلى تطوير سلسلة قيمة وإنشاء سلسلة توريد جديدة ومعززة رقميًا للمخلفات الغذائية الزراعية في منطقة حوض البحر الأبيض المتوسط.

وأوضحت صابر، أن الجهات العلمية المشاركة في تنفيذ المشروع هى ثماني جامعات ومعاهد بحثية من دول (مصر - إيطاليا – المغرب – الجزائر).

وبالنسبة للمخرجات المتوقعة من تنفيذ المشروع قالت صابر، انها شملت إنتاج بلاستيك حيوي وظيفي عبر استخدام تكنولوجيات خضراء صديقة للبيئة، والوصول الى حلول تكنولوجية باستخدام نهج رائد لا يعالج فقط الحاجة الملحة للحد من خسائر ما بعد الحصاد والتلوث البيئي نتيجة تراكم النفايات العضوية ولكنها تحمل أيضًا إمكانية زيادة الإنتاجية الزراعية من خلال دراسة إمكانية استخدام النواتج تدوير المخلفات العضوية في إنتاج الأسمدة العضوية.

بالإضافة الى دراسة إمكانية إنتاج الوقود الحيوي أيضا من معالجة المخلفات العضوية الحقلية والمنزلية ليتوافق المشروع بسلاسة مع المستوى العالمي للتحول نحو اقتصاد محايد للكربون، وهو محور التركيز الرئيسي لمبادرات التعافي التي أعلنتها مختلف البلدان والحكومات لمعالجة ظاهرة تغير المناخ والحد من التلوث البيئي.