ننشر حركة تداول السفن والحاويات والبضائع العامة في ميناء دمياط

استقبل ميناء دمياط خلال الـ 24 ساعة الماضية عدد 14 سفينة، بينما غادر عدد 15 سفينة، كما وصل إجمالي عدد السفن الموجودة بالميناء 36 سفينة.

وقد بلغت حركة الصادر من البضائع العامة 15488 طن تشمل : 1205 طن يوريا و 1550 طن مولاس و 100 طن كسب فول صويا و 3690 طن كلينكر و 2100 طن علف بنجر و 4431 طن اسمنت معبأ و 2412 طن بضائع متنوعة .

كما بلغت حركة الوارد من البضائع العامة 53519 طن تشمل : 14980 طن قمح و 2540 طن ابلاكاش و 13399 طن حديد و 9600 طن خردة و 10000 طن سكر و 3000 طن بضائع متنوعة.

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 42399 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 136457 طنًا .

كما غادر عدد 1 قطار بحمولة إجمالية 1184 طن قمح متجه إلى صوامع كوم أبو راضي ، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5445 حركة .

ووصل رصيد صومعة الحبوب والغلال للقطاع العام بالميناء من القمح 49894 طنًا ،بينما بلغ رصيده في مخازن القطاع الخاص 129133 طنًا .

كما غادر عدد 4 قطار بحمولة إجمالية 4814 طن قمح متجهين إلى صوامع كفر الشيخ و كوم أبو راضي و القليوبية ، و عدد 4 وحدات نهرية ( بارج ) بعد ان قاموا بتفريغ شحنة تقدر بحوالي ( 2655 طن ) أسمنت معبأ قادمة من محافظة المنيا ،و تحميل شحنة تبلغ حوالى ( 2807 طن ) من القمح متجهه إلى المنيا، بينما بلغت حركة الشاحنات دخولًا وخروجًا عدد 5549 حركة .

وانضم ميناء دمياط إلى الموانئ المسموح لها الإفراج عن الأقمشة ومصنوعاتها في اطار جهود الفريق مهندس كامل الوزير وزير النقل لتيسير وتشريع الإجراءات بالموانئ المصرية ، وفى سياق التعاون والتكامل بين وزارة النقل و وزارتي التجارة والصناعة والمالية ، فقد أثمرت تلك الجهود إلى صدور قرار وزيري المالية والتجارة والصناعة رقم ( 261 ) لسنة 2024 بإضافة ميناء دمياط البحري إلى مجموعة الموانئ المصرية