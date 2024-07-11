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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

رئيس المنيا: حملة مكثفة للنظافة بشارع ترعة النسوان بحى جنوب المدينة

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فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا، بضرورة الاستجابة الفورية لشكاوى المواطنين مع التأكيد على عقد اجتماعات دورية لحل مشاكل المواطنين.
تابع عامر طه رئيس مركز ومدينة المنيا شكوى أهالى حى جنوب المدينة من مستوى النظافة بشارع ترعة النسوان بحى جنوب المدينة .
جرى تنفيذ الحملة تحت إشراف هبة سيد نائب رئيس المدينة وأيمن حسانين رئيس حى جنوب المدينة.
وتنفيذا لتوجيهات عامر طه رئيس المدينة جرى عمل حملة مكثفة للنظافة بشارع ترعة النسوان ورفع أكثر من ٦٥ طن من المخلفات والقمامة  للحفاظ على سلامة المواطنين.

أخبار محافظة المنيا اللواء عماد الكدواني محافظ ا للمنيا