وزير التعليم يعد بحلول واقعية لكثافة الفصول.. إحصاء التعليم قبل الجامعى 2024 بين الأرقام والتحديات

تنشر «البوابة نيوز»، إحصائية المدارس والمعلمين والطلاب على مستوى مدارس الجمهورية، وذلك عقب تحرك الدكتور محمد عبداللطيف وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، أمس الأربعاء، في أول جولة تفقدية لعدد من المدارس ذات الكثافات العالية بإدارة المرج التعليمية بمحافظة القاهرة، كنقطة بداية للوقوف على التحديات الواقعية التي تعوق المنظومة التعليمية بهذه المدارس.

«الكثافات الطلابية».. التعليم تبدأ مواجهة اولى تحديات المنظومة

حيث كشف وزير التعليم عن مقدمة خطته، قائلا، إن هناك 4 تحديات رئيسية تواجه منظومة التعليم سيتم التركيز على مواجهتها بكافة السبل والوسائل خلال المرحلة المقبلة، وهي الإتاحة لمواجهة الكثافات الطلابية بالفصول وعجز المعلمين وتدريبهم بما يتواكب مع المناهج المطورة وجذب الطلاب للمدارس وعبء المناهج الدراسية بمرحلة الثانوية العامة، لافتًا إلى وضع حلول تناسب الواقع وتقضي على التحديات المزمنة يأتي من خلال جهود جماعية بمشاركة كافة الأطراف في العملية التعليمية.

وكان الوزير قد تفقد مدرسة المرج الثانوية بنات والتي تتضمن ٣١ فصلا، و٢٣٦٤ طالبة، و٤٤ معلما.

وتفقد الفصول والمعامل ومسرح المدرسة ووجه بصيانة الفصول التى تحتاج لصيانة ودهانات والشاشات التفاعلية والكاميرات المعطلة، ومراجعة إجراءات الأمن والسلامة، كما راجع الرسوم الهندسية والكثافات الطلابية بكل فصل ونسب الحضور المسجلة للطلاب.



كما عقد الدكتور محمد عبد اللطيف لقاء مع عدد من المعلمين بالمدرسة، حيث ناقشهم فى التحديات التى تعوق عملهم بالمدرسة، فضلا عن استعراض طبيعة أدائهم لمهامهم.

وعقب ذلك، تفقد الوزير فصول مدرسة الشهيد محمد فؤاد الإعدادية بنات والتى تتضمن ٣٢ فصلا، و٤٦٨٩ طالبة و٤١ معلما وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، كما تفقد معمل العلوم وحجرة النشاط الثقافي والفنى، حيث وجه بصيانة الفصول والمعمل والمرواح بكافة الفصول، واستعرض توزيع كثافات الطلاب داخل الفصول.

وتفقد الوزير أيضا مدرسة جمال عبد الناصر الابتدائية والتى تشتمل على ٢٩ فصلا وتضم ٢٧٥٨ طالبا وطالبة، و٦٥ معلما، وتعمل بنظام (فترة صباحية وفترة مسائية)، حيث تفقد الفصول الدراسية ومعمل الحاسب الآلي، وقاعة المكتبة، وقاعة الاقتصاد المنزلي، وغرفة الأنشطة، موجها بضرورة تجهيزهم على أعلى مستوى.

وتفقد الوزير كذلك فصول رياض الأطفال بالمدرسة، وأجرى نقاشا مع المعلمات حول طرق التدريس لطلاب المرحلة الأولى من رياض الأطفال، ورأيهم فى المناهج الحديثة.



وعقب ذلك، توجه الوزير لإدارة المرج التعليمية، وقام خلالها بمراجعة دقيقة لكافة التفاصيل الخاصة بحالة المدارس التابعة للإدارة والكشوف الخاصة بالطلاب وعدد الفصول الدراسية بالمدارس وتحديد كافة الاحتياجات الواقعية لهذه المدارس تمهيدا لوضع الآليات المناسبة للتغلب على هذه التحديات.

تعرف على عدد طلاب ومعلمي مدارس الجمهورية

ووفقا لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، جاء إحصاء التعليم قبل الجامعى 2024 /2023 ،جاءت الإحصاءات كالآتي:

مدارس حكومى 50403، خاص 11109

باجمالي 61512

وجاءت عدد الفصول حكومي 463948، والخاص 92940 باجمالي 556888

وعدد الطلاب البنين في المدارس الحكومي، 11478334، وحكومي بنات 1686154

باجمالي 13164488

جاء عدد البنين بالمدارس الخاصة 1686154

والبنات1380781 باجمالي 12493460

ووصل إجمالي طلبة حكومي 22591013

إجمالي طلبة خاص 3066935 بإجمالي طلاب 25657948.

أما إجمالى المعلمين المعينين والمتعاقدين

حكومي 808694، وخاص 113934، بإجمالي 922628

وجاءت الإحصاءات للتربية الخاصة، الآتي:

إجمالي مدارس التريبة الخاصة حكومي: 1160، إجمالي الفصول 4881، ذكور 29710، إناث 16974

اما إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين 9138

-إجمالي الخاص:مدارس 20، والفصول 95، ذكور 184، إناث 126، اما إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين 80

-إجمالي المدارس على مستوى الجمهورية خاص وحكومي 61512

-إجمالي الفصول 556888

إجمالي الذكور 13164488

إجمالي الإناث 12493460

إجمالي الطلاب 25657948

إجمالي المعلمين المعينين والمتعاقدين.