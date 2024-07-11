بعد 5 أيام من وفاة أحمد رفعت.. استقالة وليد دعبس وإقالة أحمد شوبير

أحدث وفاة اللاعب أحمد رفعت لاعب المنتخب الوطني لكرة القدم حالة من الحزن والغضب والانتفاضة أيضا من جميع الشعب المصري على الشخصيات، التي اتخذت قرارات بشأن اللاعب مما تسببت في حالة حزن شديدة لها تدهور حالته الصحية حتى توفي اللاعب، وبالرغم من مرور 5 أيام على وفاة اللاعب لم تهدأ الأوضاع ويطالب الشعب وجمهور كرة القدم بمحاسبة المتسببين في كل ما حدث للاعب، خاصة أن اللاعب قبل رحيله بأيام ظهر على أحد القنوات الفضائية.

وأشار إلى أن الحزن الشديد والظلم الشديد الذي تعرض له هو سبب تدهور حالته الصحية وألمح إلى أسماء شخصيات رياضية تسببت في أذى شديد له وتأثر مستقبله وصحته.

توفي اللاعب عن عمر 30 سنة بعد أن تدهورت صحته على أثر ما حدث له في شهر مارس الماضي بسقوطه في الملعب وتوقف عضلة القلب لمدة أكثر من ساعة خلال الدقائق الأخيرة من مباراة فريقه أمام نادي الاتحاد بمدينة الإسكندرية ضمن مباريات الدوري المصري ونجح الأطباء في اعادته للحياة ولكنه رحل بعد تدهور حالته وفتحت وزارة الشباب والرياضة تحقيق للوقوف على ملابسات وفاته وبعد انتفاضة الجمهور وفتح التحقيق ادى الى قرارات بشأن كل من الإعلامي أحمد شوبير ووليد دعبس رئيس قنوات مودرن سبورت وهم أحد الأسماء المرتبطة بما حدث للاعب.

*استقالة وليد دعبس من رئاسة مودرن سبورت:

أعلن نادي مودرن سبورت المصري الثلاثاء الماضي تقدم رئيس مجلس إدارة النادي وليد دعبس، باستقالته من منصبه بشكل مفاجئ، وجاء في بيان مودرن سبورت: "استقالة دعبس جاءت نظراً لما تعرض له من تشويه لشخصه ولكيان النادي وتحريف لتصريحاته ومحاولة تعمد الوقيعة بينه وبين أسرة الراحل المرحوم أحمد رفعت والرأي العام وكل محبي اللاعب الراحل، ووصف دعبس نفسه بأنه كان ضحية لمحاولة تحريف تصريحاته عبر وسائل الإعلام، ما جعله ينسحب من المشهد الرياضي في مصر، بحسب البيان".

*إقالة أحمد شوبير من أون تايم سبورت:

قررت الشركة المتحدة للإعلام اليوم الخميس، بإنهاء التعاقد مع الإعلامي أحمد شوبير، ووقف البرنامج الذي يقدمه، وذكرت المتحدة في منشورها أن قرار الوقف يترتب عليه إنهاء التعاقد فورًا، وأوضحت الشركة أن أسباب إقالة أحمد شوبير ترجع إلى مخالفة القواعد المهنية، بجانب سياسات المحتوى الخاصة بالشركة، مشيرة إلى أنه أمر غير مقبول بالنسبة للشركة المتحدة، حيث أن من مقدمة أولوياتها وضع احترام الرأي العام المصري.

وقال البيان: "تستوجب الفوضي في قطاع الإعلام الرياضي مواجهة صارمة، حفاظًا على حق المواطن المصري في إعلام رياضي يحترم الحقيقة ويتحرى الصدق، حسبما أكد مجلس إدارة الشركة المتحدة، وأن الشركة حريصة على تقديم كوادر إعلامية مهنية تحترم المشاهد، مؤكدة على أنها لن تتوانى عن ردع كل من يحيد عن المعايير المهنية التي تلتزم بها منذ بداية تأسيسها"، وشوبير على قرار وقف، فقال إنه ملتزم بقرار الشركة المتحدة بإيقافه عن العمل، مؤكدًا على أنه لم يخطىء فى حق أحد، ولم يصدر منه أى تجاوز خلال مشواره المهني وإنه لن يعمل خارج مصر أو فى أى محطة بعيدا عن الشركة المتحدة والتى يكن لها كامل الاحترام والتقدير.

وأشار أحمد شوبير إلى أنه كان قد طلب الرحيل عن قنوات "أون تايم سبورت" منذ شهرين، ولم يتلق ردًّا حتى الآن، حسبما قال في تصريحاته، مؤكدًا على أن رحيله عن قنوات "أون تايم" ليست لها علاقة بحديثه عن المتسبب فى أزمة لاعب مودرن سبورت الراحل، أحمد رفعت.

وكان الإعلامي أحمد شوبير لمح في برنامج أن سبب قوة اللاعب في الملعب تناوله لمنشطات وأدوية لحرق الدهون وبسبب هذه التصريحات تعرض الإعلامي أحمد شوبير لهجوم كبير على مواقع التواصل الاجتماعي