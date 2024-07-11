إيقاف أعمال مخالفة بحى غرب المنيا بمساحة 280 متر

تمكن حى غرب مدينة المنيا اليوم الخميس، من إيقاف أعمال بناء مخالف بتقسيم شلبى بالدور السابع علوى بمساحة 280 متر .

وجرى التحفظ على مواد البناء و جارى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفة للقضاء على البناء العشوائي واحتراما لسلطة القانون.

جاء ذلك بحضور كلا من عبدالظاهر حسن نائب رئيس مركز ومدينة المنيا ووليد فرحات رئيس الحى وإيهاب محمود سكرتير الحى وقسم التنظيم والإشغالات وقسم الإزالات.

جاء ذلك فى إطار توجيهات اللواء عماد كدوانى محافظ المنيا وتأكيده على المتابعة المستمرة والتصدى الفوري لكافة أشكال التعدى ومخالفة القوانين المنظمة للبناء.