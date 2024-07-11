برلماني: أهالي فرشوط في معاناة بسبب تدني الخدمات وتوقفها

تقدم النائب خالد أبو نحول، عضو مجلس النواب، بطلب إحاطة إلى المستشار حنفي جبالي رئيس البرلمان، لتوجيهه إلى رئيس الحكومة، ووزير التنمية والمحلية، بشأن تدني خدمات مركز فرشوط وتوقف خدمات الأهالي.

وقال عضو مجلس النواب: «يعاني أهالي مركز فرشوط بمحافظة قنا، من نقص حاد في الإمكانيات لا يساعدهم على مواصلة حياتهم بشكل طبيعي مثل أي مواطن في محافظات أخرى لها أولوية في الخدمات».

وأشار خالد أبو نحول، إلى معاناة سكان فرشوط من عدم وجود مكتب الطوارئ والأعطال أو الشحن، موضحًا: «في حالة رغبتك في قضاء مصلحتك من هذه الخدمات يتطلب منك التوجه إلى نجع حمادي، وفي حالة شحن الغاز من خلال مكن فوري وحدث تلفا في الكارت، فيلزم المواطن الذهاب مرة أخرى إلى نجع حمادي لتغييره. وفي حالة استمرار العطل د يسبب كوارث».

وأشار إلى أن مركز فرشوط على هذا الوضع وهي لا ترقى لمستوى خدمات أصغر قرية تابعة لنجع حمادي، وبالتالي لا يوجد مركز بأي محافظة يعاني من أدنى الخدمات مثل ما يحدث في فرشوط.

وطالب النائب الحكومة بالتنسيق مع المحافظة والمحليات لوضع حلول وتشييد مكاتب لخدمات المواطنين.