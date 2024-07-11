عقب فشل الجزء الأول.. سحب فيلم "Horizon 2" من صالات السينما

قررت استديوهات "نيولاين سينما" سحب الجزء الثاني من فيلم الغرب الأمريكي "Horizon: An American Saga" من بطولة وإخراج كيفن كوستنر، والذي كان من المخطط عرضه في 16 أغسطس المقبل، عقب ردود الفعل السلبية التي حصدها الجزء الأول.

وقالت الشركة في بيان نشره موقع "فارايتي" أن قرار سحب الفيلم جاء من أجل منح الجمهور فرصة لاستكشاف الجزء الأول، والذي يعرض حاليا في صالات السينما، ثم يتم طرحه في 16 يوليو الجاري عبر خدمات الطلب المسبق.

ووفق "فارايتي" فإن الجزء الأول من فيلم "Horizon" حقق نجاحًا كبيرًا بين رواد السينما الأكبر سنًا في أمريكا الوسطى. ووفقًا للمصادر، فإن قرار تغيير موعد الإصدار كان متبادلًا، ويأملون في منح الجمهور مزيدًا من الوقت للعثور على الفيلم الأول وبناء الترقب للفيلم الثاني. ولكي يتمكن الامتياز الغربي من البقاء على قيد الحياة حتى أفلامه الأربعة المخطط لها، والتي تم تصوير أول فيلمين منها على التوالي. ويتوقع الخبراء أن يجتذب الجزء الأول المزيد من الجمهور عبر خدمات البث.

تدور أحداث الفيلم في إطار من الدراما الغربية، يسلط العمل الضوء على فترة الـ15 عامًا ما قبل وبعد الحرب الأهلية، والتي تضمنت العديد من الأحداث التاريخية في الغرب الأمريكي.

ويمتلك النجم كيفن كوستنر، مسيرة إخراجية مرموقة، حيث قدم أول أعماله كمخرج عام 1990، من خلال فيلم “Dances with Wolves” والذي فاز بـ7 جوائز أوسكار. كما كرر التجربة عام 1997 بفيلم “The Postman”، وعام 2003 بفيلم “Open Range”.