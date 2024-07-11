“بحوث الثروة السمكية” يختتم تدريب طلاب طب بيطري بدر

اختتم الدكتور رفعت الجمل مدير المعمل المركزى لبحوث الثروة السمكية تدريب المجموعة الأولى من طلبة كلية الطب البيطرى بجامعة بدر، على أسس الاستزراع السمكي السليمة.

اشتمل التدريب جميع التخصصات التي تخدم قطاع الثروة السمكية من الأسس الحديثة لتأسيس المزارع السمكية وجودة المياه والتعامل مع قياساتها المثلى أثناء فترة تربية الأسماك، وكذلك تنفيذ برامج الأمان الحيوى والتعامل مع أمراض الأسماك فى المزارع السمكية.

وفي نهاية الدورة، استمع الجمل لأسئلة الطلبة المتدربين وتولى الرد عليها وتسليم شهادات الحضور للمتدربين.

يأتي ذلك انطلاقا من دور المعمل المركزي لبحوث الثروة السمكية، في تطوير قطاع الثروة السمكية في مصر، وبالتعاون مع الجامعات المصرية.



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