محافظ المنيا: التقييم أساسه إنجاز الأعمال وإرضاء المواطن.. والعزل للمتقاعسين

خلال جولاته التفقدية بمركز ملوى، ومتابعة عدد من الملفات الخدمية فى اكبر مراكز المحافظة وأكثرها تعدادا وأهمها تجاريا، قام محافظ المنيا اللواء عماد كدوانى، بزيارة مفاجئة للمركز التكنولوجي بالمدينة، للوقوف على التسهيلات المقدمة للمواطنين فى ملف التصالح فى مخالفات البناء وتيسير كافة الإجراءات على المواطنين لتشجيعهم ومعاونتهم فى إنهاء ملف التصالح وفق توجيهات القيادة السياسية وما توليه من اهتمام فى هذا الشأن.

وخلال زيارته للمركز، عقد كدوانى، اجتماعا مع رؤساء الأحياء الوحدات القروية وشدد على التواجد الميدانى و تطبيق مبدأ الثواب والعقاب ، وأصدر سيادته امرا اداريا يقضي بإخطار جميع رؤساء المراكز والأحياء والوحدات المحلية القروية بالمحافظة ، ان تقييم الأداء خلال المرحلة الحالية يعتمد فى الأساس الأول على تمهيد الطرق و نظافة الشوارع ورفع المخلفات مع توقيع الجزاءات و العزل من الوظيفة حال التقاعس أو أداء المهام دون المستوى المطلوب مع تطبيق مبدأ الثواب والعقاب.

يأتى قرار المحافظ فى ضوء اهتمام الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية وتوجيهاتها المستمرة لتحسين وتطور الأداء الحكومى ليشعر المواطن البسيط فى كل شبر من أرض مصر بما يقدم له من أعمال وإنجازات، وخاصة الأعمال التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر ويومى، منها أعمال النظافة وتمهيد الطرق والحفاظ على البيئة والقضاء على تكدس المخلفات.



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