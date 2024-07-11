روسيا تعلن السيطرة على بلدة أخرى شرق أوكرانيا

أعلنت وزارة الدفاع الروسية، اليوم الخميس، أن الجيش الروسي تمكن من السيطرة على بلدة فوسخود في دونيستك الأوكرانية.

وقالت وزارة الدفاع الروسية، حسبما أفادت قناة سكاي نيوز: إن وحدات من مجموعة القوات ’المركز‘ قامت بتحسين الوضع التكتيكي، ومن خلال الإجراءات النشطة، حررت بلدة فوسخود التابعة في جمهورية دونيتسك الشعبية.

وأضافت أنه تم صد 5 هجمات مضادة شنتها مجموعات هجومية أوكرانية، وبلغت خسائر العدو 335 عسكريًا ومركبتين قتاليتين للمشاة، بما في ذلك مركبة قتال مشاة أميركية الصنع من طراز برادلي ومركبتين"، بحسب ما ذكر موقع سبوتنيك الإخباري الروسي.

