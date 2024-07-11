تنافس 15 حزبًا فى الانتخابات بالنمسا

قال خالد أبو بكر، مراسل فضائية القاهرة الإخبارية من فيينا، إن الأحزاب النمساوية مستعدة للانتخابات البرلمانية في سبتمبر المقبل.

وأضاف خلال رسالة على الهواء، أن هناك أجزاء ساخنة للغاية، حيث بدأت بالفعل الحملات الانتخابية بإعلان 15 حزبًا عن اعتزامها خوض الانتخابات، بينها 5 أحزاب كبرى ممثلة في البرلمان وهناك 10 أحزاب أخرى تحتاج إلى جمع توكيلات من المواطنين بحد أدنى 2600 توكيل من ولايات النمسا التسع.

وأشار إلى أن الصراع القائم الآن هو حول من يفوز بالانتخابات يدور حول 3 أحزاب كبرى، بينما أعطت استطلاعات الرأى أفضلية لحزب الحرية، ولكنها أفضلية قليلة للغاية بينها وبين حزب الشعب الحاكم والحزب الاشتراكي الديمقراطي.

https://www.youtube.com/watch?v=YpylGbQ-rmY