أزمة الدراجات تكشف عجائب اللجنة الأولمبية.. «شهد سعيد» من الإيقاف إلى المشاركة بأولمبياد باريس

أزمة جديدة من أزمات الرياضة المصرية المتلاحقة تلقي بظلالها على الشارع الرياضي بعد إعلان اتحاد الدراجات مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024.

هذا الأمر أثار كثير من علامات الاستفهام فى الشارع الرياضي، خصوصاً أن اللاعبة تم إيقافها ومعاقبتها من الاتحاد الدولي للعبة والاتحاد المصري بعد واقعة إيذاء اللاعبة جنة عليوة، الأمر الذي ترتب عليه إيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام محلياً.

ورغم الأحداث المتلاحقة غابت اللجنة الاولمبية عن المشهد وخرجت تصريحات مثيرة من ياسر إدريس رئيس اللجنة الأولمبية المصرية، تفيد بأن مشاركة شهد سعيد لاعبة منتخب الدراجات ضمن البعثة المصرية في أولمبياد باريس 2024 حق أصيل لاتحاد الدراجات وان اللجنة الأولمبية لا تعلم تفاصيل الواقعة بين اللاعبتين.

وأضاف إدريس: الاتحاد الدولي للدراجات هو من أرسل اسم اللاعبة شهد لكونها مؤهلة للأولمبياد؛ وأتمنى الشفاء لـ"جنة عليوة"، وأنا جاهز لاستقبالها وسوف أقوم باستدعائها بشكل رسمي لمعرفة كل التفاصيل.

من جانبها؛ أكدت جنة عليوة لاعبة منتخبات الدراجات، أنها تعرضت للإصابة يوم 28 أبريل في سباق ضمن بطولة الجمهورية، وكانت شهد سعيد مؤهلة لخوض الأولمبياد من قبل السباق، لكنها كانت تريد الحصول على ميدالية من أجل زيادة الـrank.

وتابعت "جنة": "بنسبة 100% إنها كانت تقصد إيذائي خلال السباق، والطبيعي أن تصرح بأنها لم تتعمد، لكن لدي ثقة كاملة في أنها تعمدت إصابتي خلال السباق".

وأضافت: "شهد كان لديها تعليمات من المدربة بأن تكون قريبة مني طوال السباق، وقامت بالاصطدام بدراجتي (مرتين)، وقبل الفينيش وجدت نفسها أنها تخسر، فقامت بجذبي من ذراعي، وألقتني على الأرض".

وتابعت: "حدث لي كسر في الترقوة، وعانيت من كدمات عديدة، وسأقوم بعمل جراحة أخرى من أجل المسامير، والعب في نادي 6 اكتوبر، وأجرى التأهيل حاليا، وحاولت ركوب الدراجة أكثر من مرة ولم أستطع حتى الآن".

وأكملت: "اتحاد الدراجات قام بإيقاف شهد لمد عام فقط محليا في سباقات "الطريق"، لكن في التراك من حقها اللعب دوليا.

وتابعت: “كنت أعلم أنها سوف تشارك في الأولمبياد وكنت انتظر اعتذار منها أو من المدير الفني، والذي أدلى بتصريحات هجومية ضدي أنا وشقيقتي واتهمنا بالغيرة من شهد”.

في السياق نفسه؛ أكد وجيه عزام رئيس الاتحاد المصري للدراجات، أن موضوع شهد سعيد وجنة عليوة يحدث كثيرًا في السباقات، ورياضة الدراجات فيها الكثير من الاحتكاكات، مؤكدا أن مصلحة مصر هي مشاركة شهد في الأولمبياد.

وأضاف: "قمنا بمحاسبة شهد سعيد وتم فرض عقوبة ضدها وفقًا للوائح الموجودة لدى اتحاد الدراجات، وشهد وجنة عليوة مثل أبنائي تمامًا، نحترم جميع الأشخاص ورؤيتهم لكن لدينا رؤية خاصة لمصلحة اللعبة".

وتابع: "نراعي كل الأمور الإنسانية والاخلاقية في المقام الأول، ولكن حدث نوع من الإثارة الشديدة لموضوع مشاركة شهد سعيد في الأولمبياد، كان من الممكن أن يمر ببساطة، والمخطئ يحصل على عقاب، والذي تضرر "نطيب خاطره"، نحن أسرة واحدة في النهاية".

وأكمل: "أعطيت تعليمات بتحمل اتحاد الدراجات لكافة تكاليف علاج جنة عليوة، ونحن لدينا مجلس إدارة محترم يأخذ قراراته للصالح العام، ولمصلحة اللعبة، أنا لدي معلومات بنسبة 100% عن كل التفاصيل الخاصة بالأمور التي تخص اللعبة، ولا نسير وفق أراء المجتمع".