محافظ الشرقية يُهنئ أوائل شهادات الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية

أجرى المهندس حازم الأشموني، محافظ الشرقية اليوم إتصالًا تليفونيًا بأوائل شهادات الدبلومات الفنية من أبناء المحافظة للعام الدراسي 2023 / 2024، لتهنئتهم بمناسبة تفوقهم الدراسي وحصولهم علي المراكز الأولى على مستوى الجمهورية.

وهنأ محافظ الشرقية الطالبة نورين مدحت رجب توفيق، المقيدة بمدرسة السلطان عويس للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص صناعات غذائية لحصولها على المركز الأول جمهورية بدبلوم المدارس الثانوية الفنية الزراعية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج.

كما هنأ المحافظ الطالبة بسملة محمود عبد الرحمن توفيق، المقيدة بمدرسة السويدي للتعليم والتدريب المزدوج بإدارة العاشر من رمضان تخصص فني مخازن لحصولها علي المركز الأول جمهوري بدبلوم المدارس الثانوية الفنية التجارية نظام السنوات الثلاث للتعليم والتدريب المزدوج متمنيًا لهما دوام التوفيق والرقي لاستكمال حياتهم الجامعية والعملية.

أعرب المحافظ عن فخره واعتزازه بهذه النماذج المشرفة والذين سطروا أسماءهم بأحرف من نور في قائمة أوائل الدبلومات الفنية على مستوى الجمهورية مشيدًا بجهود أولياء الأمور والقائمين على العملية التعليمية بالمحافظة على الجهود المثمرة في توفير المناخ المناسب للطلاب للتفوق والنجاح وكذلك تطوير العملية التعليمية لتنشئة أجيال قادرة على بناء المستقبل تشارك في إحداث التنمية المنشودة بالدولة.