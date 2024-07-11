القاهرة الإخبارية: الاحتلال يستهدف كل من يحاول العودة إلى تل السلطان والحي السعودي

قال يوسف أبوكويك، مراسل قناة “القاهرة الإخبارية”، من خان يونس، إن منطقة تل السلطان والحي السعودي في مدينة رفح الفلسطينية، هي مناطق واضحة للاحتلال الإسرائيلي ويعمد إلى استهداف كل من يحاول العودة إلى هناك، مؤكدًا أن هذه المناطق لا تزال مناطق قتال خطيرة حسب التصنيف الإسرائيلي.

وأضاف أبوكويك، اليوم الخميس، خلال مداخلة ببرنامج "جولة المراسلين"، المُذاع عبر قناة "القاهرة الإخبارية"، أن جيش الاحتلال لا يزال يتمركز عند التخوم الجنوبية للحيين السعودي وتل السطان، كما أن طائرات الاستطلاع والكواد كابتر يستهدفان كل من يحاول العوة إلى هاذين الحيين، مشيرًا إلى أن آليات الاحتلال لا تزال في منطقة سوق الحلال الواقعة في المنطقة الجنوبية لرفح، وهي أيضًا تعيد انتشارها في محيط دوار العودة تتمركز قليلًا ثم تعود أدراجها باتجاه بوابة صلاح الدين، مؤكدًا أن العوة إلى مدينة رفح بات خطيرًا.

وأوضح، أن المحافظة الوسطى دوت فيها أصوات الانفجارات وتحديدًا في المنقطة الشمالية والشمالية الغربية، ومعظمها ناجم عن إطلاق المدفعية المتمركز شرق مخيم البريج صوب منطقة المغراقة والزهرة في الشمال الغربي في شمال النصيرات.