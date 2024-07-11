تعرف على منافس الأهلي في الدور الثاني بدوري أبطال أفريقيا

يبدأ الفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي مشواره في حملة الدفاع عن لقب بطولة دوري أبطال إفريقيا، في الموسم الجديد 2024/ 2025 من الدور الثاني.

وأقيمت اليوم الخميس، فعاليات قرعة الدور التمهيدي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجديد، في مقر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم كاف بالقاهرة

وينتظر الأهلي الفائز من المباراة التي ستجمع بين المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني، في الدور التمهيدي من البطولة الإفريقية.

ويلاقي الأهلي الفائز من المريخ جوبا الجنوب سوداني وجورماهيا الكيني في الدور التمهيدي الثاني دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقيا.

وقرر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم، إعفاء الأهلي بطل النسخة الماضية من المشاركة في منافسات الدور التمهيدي للبطولة الإفريقية للموسم الجديد، حيث سيبدأ الفريق مشواره في البطولة الإفريقية بداية من دور الـ 32 من دوري أبطال إفريقي