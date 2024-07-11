بالصور.. محافظ الأقصر يواصل جولاته للاطمئنان على مستوى الخدمات

واصل المهندس عبد المطلب عمارة محافظ الأقصر، اليوم الخميس، جولاته التفقدية بمدن ومراكز المحافظة، وكانت الوجهة هذه المرة في أقصى الجنوب حيث أجرى جولة تفقدية داخل مركز ومدينة إسنا الذي يعد أكبر مركز بالمحافظة ويسكنه قرابة ٥٠٠ ألف نسمة، برفقة الدكتور هشام أبو زيد نائب محافظ الأقصر، ومحمد عبد الفتاح سكرتير عام المحافظة، وهدى المغربي السكرتير العام المساعد للمحافظة، والعميد عمرو حسن رئيس الأدارة المركزية لشئون مكتب المحافظ، والدكتور محمد رزق رئيس مركز ومدينة إسنا.

محافظ الأقصر يتفقد محطة صرف صحي الحميدات

بدأ محافظ الأقصر جولته، بتفقد محطة رفع صرف صحى الحميدات بقرية الدير، واستمع لشرح تفصيلى من المهندسة رقية حماد رئيس الجهاز التنفيذى لمياه الشرب والصرف الصحى بمحافظة الأقصر، عن محطة الصرف ومد خدمة الصرف الصحى بقرى شرق مركز إسنا، ضمن المبادرة الرئاسية لتطوير قرى الريف المصرى حياة كريمة، ووجه محافظ الأقصر بضرورة الإنتهاء من رصف طريق مدخل قرية الدير عقب الانتهاء من إدخال كافة المرافق والخدمات.

محافظ الأقصر يتفقد مستشفى طيبة

ثم توجه إلى مستشفى طيبة التخصصى والتى تخدم قرابة ٥٠٠ ألف نسمة، حيث استمع لشرح مفصل من الدكتور أحمد البرعي مدير عام فرع هيئة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر، عن الخدمات الطبية التى تيدمها المستشفى، كما تفقد الأجنحة الطبية بالمستشفى ومنها حضانات الأطفال والقسطرة القلبية والرعاية المركزة وقسم رعاية الجراحة واطمئن على الحالات المرضية ومرافقيهم، وأنه لا يوجد قوائم انتظار بالمستشفى، مشيداً بمنظومة التأمين الصحي الشامل بمحافظة الأقصر وكيف أنها تقدم للمواطنين خدمات طبية على مستوى عال يليق بهم.

محافظ الأقصر يتفقد مجمع خدمات النجوع

ثم توجة محافظ الأقصر، إلى المركز التكنولوجي ومجمع الخدمات بقرية النجوع ضمن المجمعات الخدمية التى تم إنشائها ضمن مشروعات حياة كريمة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين من سكان قرى المركز، واستمع المحافظ من المهندس حسنى منصور رئيس جهاز التعمير بالبحر الأحمر للخدمات المختلفة التى يقدمها المركز للمواطنين بقرية النجوع حيث يضم المركز التكنولوجى لخدمة المواطنين - سجل مدنى - شهر عقارى - تموين - بريد - وحدة محلية - مجلس محلى - تضامن اجتماعي)، بما يساهم فى توفير الوقت والمجهود للمواطنين وتحقيق طفرة فى تقديم الخدمات لهم، وتخفيفًا لأعباء تنقلهم بين المصالح الحكومية المختلفة.

كما تفقد المحافظ المنطقة المحيطة بالمجمع، والتى تشمل نقطة إسعاف نموذجية، وعدد من الوحدات السكنية التى تم تطويرها لأهالى المنطقة.

وخلال الجولة، أكد محافظ الأقصر، أن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة" لتطوير الريف المصرى التى أطلقها الرئيس عبد الفتاح السيسى، تهدف إلى تحسين ظروف المعيشة والحياة اليومية للمواطن المصرى، وأن حصاد هذه المبادرة يتمثل فى تنفيذ خدمات لممواطنين مقدمة بشكل حضاري ونموذجي.

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