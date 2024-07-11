السبت.. جاليرى ضي يًناقش كتاب "نزار قبانى والقضية الفلسطينية" للناقدة ميرفت دهان

يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بالمهندسين، ندوة ثقافية لمناقشة كتاب: (نزار قبّاني والقضية الفلسطينية)، للناقدة ميرفت دهّان، والذي صدرت طبعته الثانية مؤخرًا عن دار نشر غراب، تحت عنوان (إلى فلسطين خذوني معكم )، وذلك في السابعة والنصف من مساء السبت 13 يوليو 2024.

ويًشارك في النقاش الشاعر والروائي الكبير أحمد فضل شبلول، والدكتور سعيد شوقي، أستاذ الأدب والنقد بجامعة المنوفية، ويدير النقاش الشاعر والناقد الدكتور بسيم عبد العظيم، أستاذ الأدب والنقد بجامعة المنوفية.

ويناقش الكتاب موقف الشاعر نزار قباني من فلسطين ويرصد تطور قصائده التي ناقشت القضية من الأربعينات وحتي التسعينات.