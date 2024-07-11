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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

ثقافة

السبت.. جاليرى ضي يًناقش كتاب "نزار قبانى والقضية الفلسطينية" للناقدة ميرفت دهان

الناقدة ميرفت الدهان
الناقدة ميرفت الدهان
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يستضيف أتيليه العرب للثقافة والفنون "جاليري ضي" بالمهندسين،  ندوة ثقافية لمناقشة كتاب: (نزار قبّاني والقضية الفلسطينية)، للناقدة ميرفت دهّان، والذي صدرت طبعته الثانية مؤخرًا عن دار نشر غراب، تحت عنوان (إلى فلسطين خذوني معكم )، وذلك في السابعة والنصف من مساء السبت 13 يوليو 2024.

ويًشارك في النقاش الشاعر والروائي الكبير  أحمد فضل شبلول، والدكتور سعيد شوقي، أستاذ الأدب والنقد بجامعة المنوفية، ويدير النقاش الشاعر والناقد الدكتور بسيم عبد العظيم، أستاذ الأدب والنقد بجامعة المنوفية.

ويناقش الكتاب موقف الشاعر نزار قباني من فلسطين ويرصد تطور قصائده التي ناقشت القضية من الأربعينات وحتي التسعينات.

;نزار قباني والقضية الفلسطينية; للناقدة ميرفت دهان في مناقشات جاليري ضي السبت المقبل
جاليري ضي نزار قبانى والقضية الفلسطينية الناقدة ميرفت دهان الى فلسطين خدونى معكم نزار قباني ندوة ثقافية