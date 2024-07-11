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الخميس 11 يوليو 2024
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عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

البوابة سبورت

قرعة الكونفدرالية|الزمالك يلتقي بالفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني

الزمالك
الزمالك
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أسفرت قرعة بطولة كأس الكونفدرالية الأفريقية، عن مواجهة الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك للفائز من البن الإثيوبي والبوليس الكيني في دور الـ32 للبطولة.


جدير بالذكر أن الزمالك توج بلقب بطولة الكونفدرالية الأفريقية في النسخة الأخيرة، على حساب نهضة بركان المغربي بعد الخسارة بهدفين مقابل هدف في لقاء الذهاب، والفوز بهدف في لقاء العودة.


ويستعد الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمواجهة الطلائع مساء اليوم الخميس بإستاد الكلية الحربية في اللقاء المؤجل من الجولة السادسة عشرة لمسابقة الدوري المصري الممتاز.

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