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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

إصابة 6 أشخاص جراء وقوع حادث تصادم بطريق جمصة في الدقهلية

صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
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أصيب 6 أشخاص على إثر وقوع حادث تصادم سيارة ملاكي وسيارة نقل على طريق رافد (المنصورة - جمصة) أسفل كوبري شرنقاش بنطاق مركز طلخا محافظة الدقهلية، وجرى نقل المصابين الى مستشفى بلقاس المركزي والطوارئ الجامعي لتلقي العلاج.

إصابة 6 فى تصادم ملاكى وسيارة نقل بطريق جمصة فى الدقهلية:

تلقى اللواء مروان حبيب، مدير أمن الدقهلية، إخطارًا من اللواء محمد عز، مدير المباحث الجنائية، بورود بلاغ للعميد أحمد الجميلي، مأمور مركز شرطة طلخا، من إدارة شرطة النجدة، بوقوع حادث تصادم ملاكي مع سيارة نقل على طريق رافد ( المنصورة-  جمصة) أسفل كوبري شرنقاش.


انتقل ضباط مباحث مركز شرطة طلخا، وسيارات الإسعاف إلى مكان الواقعة وبالفحص تبين إصابة 6 أشخاص بإصابات متفرقة ما بين كسور وجروح ونزيف نتيجة وقوع تصادم بين سيارة نقل وملاكي.

جرى نقل المصابين الى مستشفى بلقاس بمستشفى الطوارئ الجامعي، وتحرر المحضر اللازم بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات.

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