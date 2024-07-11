محافظ أسوان يقرر إلغاء ندب المستشارين لترشيد النفقات الحكومية

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بترشيد الإنفاق، إلغاء ندب عدد من المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم خلال الفترة السابقة.

وذلك ضمن الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتوفير النفقات الحكومية ، مع تسليم أى ملفات تم إحالتها للمستشارين إلى المكتب الفنى بالمحافظة لعرضها على نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، تمهيدًا لعرضها على محافظ أسوان شخصياً لاتخاذ اللازم .

الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية التطوعية

وأكد أن الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية حيث أن المحافظة حريصة على دعمها اللا محدود لكل المبادرات الخيرية التى تم إطلاقها سابقاً فى العمل التطوعى، وعلى رأسها مبادرة "الناس لبعضهم" لاستكمال تقديمها لخدماتها الإنسانية المتنوعة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.