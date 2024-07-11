ads
الخميس 11 يوليو 2024
رئيس مجلسى الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم
ads
رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

محافظات

محافظ أسوان يقرر إلغاء ندب المستشارين لترشيد النفقات الحكومية

مبني ديوان محافظة
مبني ديوان محافظة أسوان
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق google news

قرر اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان فى إطار تعليمات رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى بترشيد الإنفاق، إلغاء ندب عدد من المستشارين الذين تمت الاستعانة بهم خلال الفترة السابقة.

وذلك ضمن الإجراءات التى تقوم بها المحافظة لتوفير النفقات الحكومية ، مع تسليم أى ملفات تم إحالتها للمستشارين إلى المكتب الفنى بالمحافظة لعرضها على نائب المحافظ المهندس عمرو لاشين، تمهيدًا لعرضها على محافظ أسوان شخصياً لاتخاذ اللازم .

الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية التطوعية

وأكد أن الباب مفتوح أمام المشاركة المجتمعية الجادة والتطوعية حيث أن المحافظة حريصة على دعمها اللا محدود لكل المبادرات الخيرية التى تم إطلاقها سابقاً فى العمل التطوعى، وعلى رأسها مبادرة "الناس لبعضهم" لاستكمال تقديمها لخدماتها الإنسانية المتنوعة للبسطاء والأسر الأكثر احتياجًا.

محافظ أسوان إلغاء ندب المستشارين توفير النفقات الحكومية المشاركة المجتمعية التطوعية ترشيد النفقات الحكومية النفقات الحكومية أخبار محافظة أسوان