السبت.. قصور الثقافة تطلق أسبوعًا ثقافيًا للشباب في "أبو زنيمة"

تطلق الهيئة العامة لقصور الثقافة، بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، أسبوعًا ثقافيًا للشباب بمدينة أبو زنيمة بمحافظة جنوب سيناء، غدا السبت ويستمر حتى 20 يوليو الجاري.

ويشهد بيت ثقافة أبو زنيمة الفعاليات التي تنطلق يوميًا في الرابعة مساءً، ويستهل البرنامج بلقاء بعنوان "المشروعات التي تقدمها الدولة للشباب بجنوب سيناء"، يشارك به محمود أحمد، رئيس مجلس مدينة أبو زنيمة.

وتقام على مدار الأسبوع عدة ورش تدريبية حرفية لأبناء سيناء يقدمها مدربون متخصصون وهي ورشة "الأركت، الحلي، الطرق على النحاس، والخيامية".

كما يشهد البرنامج مجموعة من ورش الحكي والألعاب الشعبية، وحفلات السمر، ويختتم بمعرض فني نتاج الورش الفنية التي شارك بها الشباب على مدار الأسبوع.

وتقيم الفعاليات الإدارة العامة لثقافة الشباب والعمال برئاسة أحمد يسري، التابعة للإدارة المركزية للدراسات والبحوث برئاسة الدكتور حنان موسى، وبالتعاون مع إقليم القناة وسيناء الثقافي برئاسة أمل عبد الله، وفرع ثقافة جنوب سيناء، وتأتي في سياق برامج العدالة الثقافية والاهتمام بتكثيف الخدمات الثقافية والفنية لأبناء المحافظات الحدودية.