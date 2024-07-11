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الخميس 11 يوليو 2024
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رئيس مجلسي الإدارة والتحرير
عبدالرحيم علي
رئيس التحرير
داليا عبدالرحيم

تليفزيون البوابة

شاهد.. أول تعليق من جنة عليوة بعد إعلان مشاركة شهد سعيد بـ أولمبياد باريس

إعلان مشاركة شهد
إعلان مشاركة شهد سعيد بـ أولمبياد باريس
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تصدرت قصة لاعبتي منتخب الدراجات جنة عليوة وشهد سعيد مواقع التواصل  بعد إعلان اتحاد الدراجات مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس رغم أزمتها مع جنة عليوة؛ وإيقاف «شهد» عام وتغريمها 5 آلاف جنيه لإسقاطها جنة عليوة عمدًا بأحد السباقات. 

أزمة «شهد وجنة» تعود لـ أبريل 2024 في بطولة الجمهورية للدراجات وفي ختام السباق؛ إذ أظهرت عدسات الكاميرات دفع شهد زميلتها جنة عليوة حتى لا تحصل جنة عليوة على المركز الثالث في السباق؛ ما تسبب في ارتجاج بالمخ وكسور وفقدان مؤقت للذاكرة؛ ما دفع أسرة جنة لاتهام شهد سعيد بمحاولة القتل العمد. 

ورغم الأزمة وإيقاف اللاعبة شهد سعيد لمدة عام؛ أُعلن ترشيح شهد سعيد ضمن بعثة مصر الأولمبية لباريس.

وفي السياق ذاته ردت وزارة الشباب والرياضة  ببيان رسمي أكدت خلاله أن مشاركة اللاعبين من عدم في الأولمبياد يخص الاتحاد المحلي والدولي للعبة وليس الوزارة؛ وأن الوزارة خاطبت اللجنة الأولمبية لدراسة موقف مشاركة شهد سعيد في أولمبياد باريس وفقاً للمواثيق الدولية والقواعد الأخلاقية.

وكانت جنة عليوة أوضحت في تصريحات متلفزة قائلة: متأكدة بنسبة 100% أنها كانت تقصد إيذائي؛ وأن شهد جذبتني من ذراعي والقتني في الأرض.

 

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