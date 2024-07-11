طلاب جامعة المنوفية تشارك بالملتقى القمي "استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال"

شارك طلاب جامعة المنوفية في فعاليات في الملتقي القمي الطلابي تحت عنوان “استراتيجية استخدام وسائل التواصل الاجتماعي في ريادة الأعمال”، والذي عقد بمعهد إعداد القادة بحلوان خلال الفترة من الإثنين 8 يوليو حتى الخميس 11 يوليو 2024، تحت رعاية الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي، الدكتور كريم همام، مستشار الوزير للأنشطة الطلابية ومدير معهد إعداد القادة، وإشراف الدكتور حسام الشريف، وكيل المعهد.

وأشار الدكتور أحمد القاصد إلى أن الملتقى يأتي في إطار إطار توجيهات فخامة الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية، نحو الاهتمام بتكثيف البرامج التثقيفية والتوعوية والتأهيلية والدورات التدريبية لطلاب الجامعات والمعاهد المصرية.

وأضاف أن البرنامج يعد فرصة جيدة لتبادل المعرفة والخبرات، حيث يمكن للمشاركين التواصل مع رواد أعمال ذوى خبرة، والتعلم من تجاربهم، واكتساب رؤى حول أحدث اتجاهات صناعة المحتوى والتسويق الرقمي، إلى جانب تعزيز التعاون المثمر وإيجاد حلول مبتكرة لتحديات ريادة الأعمال وإتاحة الفرصة لخلق أسواق جديدة، والتعاون فى مشروعات مشتركة، وتنظيم حملات ترويجية تعاونية.

وأوضح الدكتور ناصر عبدالباري أن البرنامج تناول محاضرات وورش العمل حول عقلية رواد الأعمال وكيفية تطوير الأفكار إلى مشاريع مربحة، وأخرى حول التسويق الرقمى على شبكات التواصل الاجتماعى وارتباطه بريادة الأعمال، وتأثير شبكات التواصل الاجتماعى على الأمن القومى المصري، والأمن السيبرانى وحماية المعلومات.

وأشار إلى أن البرنامج يهدف إلى تمكين الطلاب من استغلال وسائل التواصل الاجتماعى بشكل فعال فى مجال ريادة الأعمال، حيث نسعى لتزويد المشاركين بالمهارات اللازمة لتحويل أفكارهم إلى مشاريع ناجحة.

وشارك الطلاب تحت إشراف الدكتور محمد شاهين مدير عام رعاية الطلاب وأسامة ضيف مدير إدارة إعداد القادة وأحمد سعد الدين من إدارة إعداد القادة.